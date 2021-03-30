本报武汉3月29日电 （记者吴君）近日，9家中央企业与湖北省政府签订“十四五”期间战略合作协议超7000亿元，涉及航空产业、高端制造、现代农业、节能环保、新材料产业化、能源保障、重大基础设施等领域。

由国务院国资委、中共湖北省委、湖北省人民政府主办的“中央企业支持湖北高质量发展，共同落实区域重大战略”座谈会26日在武汉举行，34家中央企业围绕长江经济带发展、中部地区加快崛起、长江中游城市群协同发展等重大战略，以及湖北疫后重振项目推进情况进行了交流。

据初步统计，央企2020年在湖北开工建设的项目达到401个，全年完成投资2246.51亿元；2020年央企与湖北省新签订项目合作协议172个，合作项目投资总额4636.13亿元，新签约项目开工率达55.81%，为湖北疫后重振和高质量发展注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 02 版）

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