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最开心的是种粮政策好

——湖南桃源县一位种粮大户的心里话

本报记者  何  勇
2021年03月30日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　清明前后，正是江南早稻育秧关键期。

　　记者来到湖南省产粮大县桃源县，探访粮食种植户的所盼所想。问起粮食生产、粮农收益，在刚刚灌溉的田垄上，青林回族维吾尔族乡采菱村的种粮大户张建平和记者聊了起来。

　　张建平50多岁，身材微胖，皮肤略白。“看不出来是种粮大户啊！”记者问。

　　“他也不怎么下地干活啊，插秧有机器、喷药有无人机。”旁边的种粮户打趣道。

　　张建平租赁了650多亩地。政府号召种双季稻，他一股脑种了500多亩双季稻，还有100多亩种了油菜和中稻。

　　“现在，最开心的是种粮政策好，不但中央和省里有各种补贴，县里也重视粮食生产，有补贴。”张建平说，“尤其是购买农机，政府补贴越来越多，自己花钱越来越少。”

　　张建平说，前两年，为了搞粮食深加工，增加效益，自己上了全套小型加工设备和烘干机。“3台烘干机，加上厂房设备，只花了10多万元。”

　　原来，从2018年开始，桃源县县级财政对种粮大户购置农机的，在上级补贴基础上，再实行补贴。2020年开始，县里加大了补贴力度，特别是对插秧机、抛秧机等大型农机，每台补贴6万元左右，全县新增插（抛）秧机、稻谷烘干设备100多台套。

　　就在2020年，张建平买了一台插秧机。“13.5万元的大型农机，国家和省里补贴了5万元，县里支持了6万元，自己才花了2万多元。”

　　在张建平看来，政策好不光体现在补贴上，还体现在对耕地的重视上。“村里原来有600多亩旱地种棉花，既费时又费心，效益也上不去，前几年随着外出务工人员增多，这些旱地渐渐就撂荒了。2017年，国家投资上了旱改水项目，这些旱地成了水田，如今都种上了水稻。”

　　对于如何种好粮，张建平还有两个思考。

　　“第一，应提高农业保险赔付额度。”粮食生产，与天气密切相关，张建平深有体会。“种水稻总体效益不高，早晚两季稻，加上国家价格补贴，一亩400元左右的利润，靠规模赚钱。一旦有个天灾，就麻烦了。”2020年9月，连续低温降雨天气，比往年提前了半个月左右，遭遇了当地百姓说的“寒露风”。晚稻未能及时授粉，导致空壳，大部分绝产。“幸亏参加了政策性的农业保险，一亩地赔付了300元。”张建平说，“每亩水稻种植成本在700—800元之间。一亩地农业保险最高额度赔付800元，只能覆盖每亩水稻的物化成本。建议适当增加保费，提高保险赔付额度。”

　　“第二，得大力培养年轻农民。”张建平说。“我有600多亩地，虽然机械化程度比较高，每年双抢季节，还是要用工25到30人。7月初至7月中旬，一边收早稻，一边种晚稻，最关键的20多天，白天战高温，晚上挑灯干，目前老人干得多，比较吃力，特别需要年轻人。长远看，还是得想办法留下更多年轻人。”


　　《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)

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