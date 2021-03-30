人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

云南丽江多手段助力中药材产业稳定发展

昔时林下草 今日田中宝

杨文明  余湘珺
2021年03月30日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　车出云南丽江市区北行，沿线风光壮美。经大名鼎鼎的拉市海、石鼓镇，穿行山间一路爬升，3小时后能抵达海拔2000多米的玉龙纳西族自治县鲁甸乡——由于交通不便，这里跟旅游业无缘，几乎家家户户种药材。

　　高寒冷凉山区，发展产业不易。上世纪末，为了保护长江流域生态，天然林商品性采伐被明令禁止，木材产业这条路走不通了，鲁甸乡由此转向发展中药材产业。经过20多年积淀，全乡中药材年产值超过3.5亿元。昔时林下草，成了今日田中宝。

　　甸头村曾经的建档立卡贫困户杨星，靠着中药材种植和给附近的山芸药业打工，实现了稳定脱贫。杨星选择中药材种植的原因，是其年均亩纯收益可达三四千元。5亩多地，杨星分成了3块，分别轮种两三年生的中药材秦艽、云木香和一年收获的经济作物白芸豆。

　　在鲁甸乡，各村农民的种植结构基本与杨星类似。各户分散种植，但就村而言又相对集中连片。“中药材连作，容易导致病虫害增多、土壤肥力下降，套种白芸豆能减少土壤病虫害、提高中药材产量。分散种植秦艽、云木香，主要是考虑分散市场风险。”山芸药业负责人和振全介绍，多元化种植，既可以实现年年有作物上市卖钱，也能分散某种药材价格下跌导致的市场风险。

　　以秦艽为例，价格高时一公斤近百元，价格低时却不到40元。巨大的市场波动，对刚刚脱贫的农户来说，风险较大。在当地政府引导下，企业与基地农户签订了保护价，种植中药材的农民没了后顾之忧。

　　“保护价是按照种植成本加合理收益测算的，鲁甸种出来的秦艽、云木香，有效成分较高，相对其他区域有比较价格优势，市场供过于求时也不至于卖不出去。”和振全认为，随着行业对中药材品种、品质的规范逐渐明确，规范种植的重要性日益凸显。

　　“中药材的有效成分要满足一定标准，农残等控制性指标则绝对不能超标，这决定了必须做好标准化田间管理。”丽江市农业农村局绿色食品发展管理科工作人员马白华表示，丽江通过“公司+基地+农户”模式，逐步由分散生产向规模化生产转变，通过统一种植标准确保产品质量，通过产销衔接稳定市场价格，2020年丽江市种植滇重楼3.1万亩、云木香4.25万亩、秦艽4.25万亩，实现近43亿元的综合总产值。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
住建部公开征求意见：县城新建住宅以6层为主 最高不超过18层
　　人民网北京3月29日电 （记者孙红丽）据住房和城乡建设部官网消息，住房和城乡建设部29日发布通知，就加强县城绿色低碳建设公开征求意见。通知提出，县城新建住宅以6层为主，6层及以下住宅占比应不低于75%。…
国家税务总局启动第30个全国税收宣传月
　　人民网北京3月29日电 （记者车柯蒙）4月1日，第30个全国税收宣传月即将拉开帷幕。3月29日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家税务总局纳税服务司司长韩国荣在发布会上介绍了今年税收宣传月有关情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部