杨文明 余湘珺

车出云南丽江市区北行，沿线风光壮美。经大名鼎鼎的拉市海、石鼓镇，穿行山间一路爬升，3小时后能抵达海拔2000多米的玉龙纳西族自治县鲁甸乡——由于交通不便，这里跟旅游业无缘，几乎家家户户种药材。

高寒冷凉山区，发展产业不易。上世纪末，为了保护长江流域生态，天然林商品性采伐被明令禁止，木材产业这条路走不通了，鲁甸乡由此转向发展中药材产业。经过20多年积淀，全乡中药材年产值超过3.5亿元。昔时林下草，成了今日田中宝。

甸头村曾经的建档立卡贫困户杨星，靠着中药材种植和给附近的山芸药业打工，实现了稳定脱贫。杨星选择中药材种植的原因，是其年均亩纯收益可达三四千元。5亩多地，杨星分成了3块，分别轮种两三年生的中药材秦艽、云木香和一年收获的经济作物白芸豆。

在鲁甸乡，各村农民的种植结构基本与杨星类似。各户分散种植，但就村而言又相对集中连片。“中药材连作，容易导致病虫害增多、土壤肥力下降，套种白芸豆能减少土壤病虫害、提高中药材产量。分散种植秦艽、云木香，主要是考虑分散市场风险。”山芸药业负责人和振全介绍，多元化种植，既可以实现年年有作物上市卖钱，也能分散某种药材价格下跌导致的市场风险。

以秦艽为例，价格高时一公斤近百元，价格低时却不到40元。巨大的市场波动，对刚刚脱贫的农户来说，风险较大。在当地政府引导下，企业与基地农户签订了保护价，种植中药材的农民没了后顾之忧。

“保护价是按照种植成本加合理收益测算的，鲁甸种出来的秦艽、云木香，有效成分较高，相对其他区域有比较价格优势，市场供过于求时也不至于卖不出去。”和振全认为，随着行业对中药材品种、品质的规范逐渐明确，规范种植的重要性日益凸显。

“中药材的有效成分要满足一定标准，农残等控制性指标则绝对不能超标，这决定了必须做好标准化田间管理。”丽江市农业农村局绿色食品发展管理科工作人员马白华表示，丽江通过“公司+基地+农户”模式，逐步由分散生产向规模化生产转变，通过统一种植标准确保产品质量，通过产销衔接稳定市场价格，2020年丽江市种植滇重楼3.1万亩、云木香4.25万亩、秦艽4.25万亩，实现近43亿元的综合总产值。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）

(责编：郝江震、白宇)