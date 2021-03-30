本报北京3月29日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：1—2月，我国电信业务收入增速明显提升。电信业务收入累计完成2373亿元，同比增长5.8%，增速同比提高4.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为2491亿元，同比增长25.9%。

分业务领域来看，数据及互联网业务收入占六成，支撑整体电信业务收入稳步增长。1—2月，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入415亿元，同比增长10.2%，占比同比提高0.8个百分点。

值得注意的是，5G用户快速发展。截至2月末，三家基础电信企业5G手机终端连接数达2.6亿户，比上年末净增6130万户，占移动电话用户的16.3%。百兆以上速率固定宽带接入用户占比已超九成，千兆用户不断增长，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达803万户，比上年末净增163万户。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 11 版）

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