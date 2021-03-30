本报记者 喻思南

图为银川农光互补电站一角。

高嘉蔚摄

在宁夏吴忠市红寺堡区弘德村旁的荒滩上，光伏电池板排列齐整，蔚为壮观。看着接连成片的光伏电板，弘德村村党支部副书记刘克银感慨万千：9年前，作为村干部，他带着村民从西海固搬到弘德村。“虽说故土难再养一方人，要过上好日子就得搬出来，可未来怎么着落？”村里人一遍遍问自己，他忘不了那一双双期盼答案的眼睛。

西海固山大沟深，十年九旱，土地贫瘠。换个地方、换个活法，才能“拔穷根”。宁夏实施生态移民，帮助老百姓搬出不宜居住区的政策，为西海固群众带来了希望。然而，村子迁移到一块新土地上，缺少根基，搬出后，如何确保稳得住、能致富，成为摆在宁夏干部群众面前的一张考卷。

光伏+扶贫，收入有保障

如今，刘克银踏实了。村民住上了敞亮的砖房，用的是自来水，村里还有学校、卫生院，收入更是连年增长。去年，村民人均可支配收入超过1万元。这些变化离不开一系列帮扶政策，建设光伏电站就是其中之一。

刚搬到弘德村时，村民李克武在分到的地里种萝卜，每亩地年收入只有两三百块钱。他想多干点，可村里土地有限，村子不远处倒是有一大片荒滩，但那里是沙土，种不出啥名堂。

种不了蔬菜、庄稼的荒滩有大用。宁夏地势海拔高、日照时间长、辐射强度高，适宜建设光伏电站。2015年以来，当地因地制宜，先后两个光伏扶贫电站落地弘德村。去年，村集体获得了30多万元的并网发电收益。有了资金，村里发展起了公益事业，设立了公益岗位。

李克武把土地流转出去了，每亩地每年收入500多元。他说，村里为自己安排了公益性岗位，打扫卫生、在光伏电站除除草、清洗电池板等，每个月能赚1000多元。加上其他收入，去年收入达3万多元。

谈起光伏扶贫的优势，红寺堡区扶贫办主任吕振中介绍，光伏电站寿命通常有25年，前期一次投入，后面持续收益，回报率比较高，能够长期稳定为村集体发展“输血”。

光伏+技术，运行更稳定

在弘德村光伏电站，作为运行“大脑”的逆变器，全部采用的是华为组串式智能逆变器和一体化智能解决方案。华为光伏专家严剑锋说，用好设备，故障率低，维护简单。配备AI大数据技术和算法，能有针对性发现设备问题并检测，保障光伏扶贫电站长期稳定运行。

红寺堡区是我国最大的生态扶贫移民集中区。仅仅在弘德村，和刘克银、李克武一样，从宁夏南部山区搬来的群众就有7000多人，他们曾经半数为建档立卡贫困户。吕振中说，红寺堡区有40个村级光伏扶贫电站，2020年总发电量接近3300万千瓦时，2000多万元收益全部下发到村集体。

刘克银说，单靠光伏电站，乡亲们虽然收入不多，但有了它，想着未来基本生活有保障，大家心里踏实。

“刚搬来头几年，乡亲们想家，得空就想回去看看。”刘克银回忆，现在生活安定、舒心了，一年都难得回一趟。有老家亲戚到弘德村，为我们高兴：“你们看着太阳数票子，日子过得真不错。”

光伏+农业，延伸产业链

宁夏永宁县闽宁镇在弘德村以北约100公里。原隆村是闽宁镇的一个新村，同样是生态移民村。2012年至2016年，来自固原市原州区、隆德县13个乡镇的群众到这里扎根。

走进原隆村，村民的小院坐落在道路两侧，屋顶上一排排光伏组件，在阳光下格外醒目。

王晓燕是该村党支部副书记。她向记者介绍，在村民屋顶看到的光伏组件，构成了一个个小型光伏电站。2016年6月并网发电后，全村都受益：每户每年300元屋顶租赁租金之外，光伏发电收入纳入村集体，年年给村民分红。

不仅如此，光伏正与农业融合，为乡村发展“造血”。在原隆村的光伏农业科技示范园，大棚棚顶的光伏电板闪闪发亮。一座花卉大棚里，记者看到，工人们正在打理景观盆栽。园区工作人员说，光伏大棚不只有花卉，还种了茶叶、食用菌，养了能卖钱的蚯蚓，“棚上光伏发电、棚下生态种养”。

王晓燕说，不少村民在这个园区工作。这些年，老百姓有活干，尝到了甜头，不再“等靠要”了，致富内生动力强了。有了这股你追我赶的劲头，钱袋一年比一年鼓了。

闽宁镇是近期热播剧《山海情》的故事发生地。闽宁镇挂职副镇长李辉钦说，原隆村葡萄园有酒庄，光伏大棚可以搞生态采摘，借助《山海情》的热度，村里还希望进一步延伸产业链，让乡村旅游火起来。

在宁夏银川市黄河东岸，光伏电板随光转动，前后相接，一望无际，它们如蓝色海洋。这里是全球最大单体农光互补电站——宁夏宝丰农光一体光伏基地。据了解，该基地采用了单晶硅组件和华为智能组串逆变器，背后有AI、云计算等技术，以及无人机巡检等运维手段，不仅发电量高了，运维效率也提升——数万亩的电站只需30个运维人员。

5年前，这座光伏电站在一片枸杞地上建起。“板上发电、板下种枸杞”，这一农光互补的模式，提高了土地利用效率，推动了能源低碳化。在枸杞园区务工的杨柱生，同样是西海固移民大军中的一员。2014年，他偕妻子从固原搬到银川市月牙湖乡。如今，两口子一年收入有八九万元，在异乡扎下了根。

正值修剪枸杞旁枝时节，杨柱生一边工作一边说：“再过三四个月，枸杞就成熟了，红彤彤的枸杞特别好看。”站上光伏电站观景台，记者仿佛看到：蓝色光伏电板下，老百姓满怀笑容在采摘枸杞。他们“采摘”的，正是移民后的幸福生活！

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 16 版）

(责编：郝江震、白宇)