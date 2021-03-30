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近五十万吨固体废物全部退运出境

为全国海关近年来查扣数量最大的一批

2021年03月30日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月29日电  （记者靳博、杜海涛）记者从海关总署获悉：29日凌晨，载着6.8万吨硫铁矿渣的货轮驶离天津港，这标志着全国海关近年来查扣数量最大的一批固体废物——49.8万吨硫铁矿渣全部退运出境。

　　2020年6月，天津海关开展“蓝天2020”专项行动第一轮集中打击，成功打掉一个走私犯罪团伙，抓获主要涉案人员4人，查扣涉嫌走私禁止进口的固体废物硫铁矿渣49.8万吨。经查，犯罪嫌疑人为实现将境外固体废物运输入境牟利的目的，与涉案公司通谋，利用涉案公司作为国内收货人，将硫铁矿渣伪报成铁矿粉走私进口，逃避海关监管。该行为严重触犯了《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，涉嫌走私废物罪。

　　该案立案侦查后，天津海关按照“固废清港”行动要求，加强与检法机关、生态环境局、天津港集团、海事局等单位的沟通协作，多方联系承运人，自2020年10月15日退运第一批涉案固体废物6.44万吨开始，共历时5个多月，分7批次7艘船将涉案的硫铁矿渣全部退运出境。

　　据统计，2020年至今，天津海关共退运固体废物54.15万吨，无害化处理140余吨。天津海关缉私局局长孙旭东说：“天津海关将按照海关总署等四部门《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》精神，将工作重点聚焦于实施源头治理和综合治理，采取风险预警、查办案件、日常监管等多种手段，加强与相关部门的联系配合，严厉打击固体废物走私违法犯罪行为，守护国家生态安全和人民群众生命健康。”

　　《 人民日报 》（ 2021年03月30日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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