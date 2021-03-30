本报北京3月29日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日在京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，部署推进下一阶段优化信贷结构工作。会议提出，围绕实现碳达峰、碳中和战略目标，设立碳减排支持工具，引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动的支持，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。

会议提出，商业银行要严格执行绿色金融标准，创新产品和服务，强化信息披露，及时调整信贷资源配置。进一步加大对科技创新、制造业的支持，提高制造业贷款比重，增加高新技术制造业信贷投放。

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 14 版）

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