围绕实现碳达峰、碳中和战略目标
央行将设碳减排支持工具
引导金融资源流向绿色低碳产业
2021年03月30日08:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京3月29日电 （记者吴秋余）中国人民银行近日在京召开全国24家主要银行信贷结构优化调整座谈会，部署推进下一阶段优化信贷结构工作。会议提出，围绕实现碳达峰、碳中和战略目标，设立碳减排支持工具，引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动的支持，撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。
会议提出，商业银行要严格执行绿色金融标准，创新产品和服务，强化信息披露，及时调整信贷资源配置。进一步加大对科技创新、制造业的支持，提高制造业贷款比重，增加高新技术制造业信贷投放。
《 人民日报 》（ 2021年03月30日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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