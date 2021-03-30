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因地制宜，打造城市标志性商圈（国际视点）

本报记者  刘军国  刘玲玲  花  放  冯雪珺
2021年03月30日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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核心阅读

国际消费中心城市是消费资源的集聚地，具有很强的消费引领和带动作用。从各国发展经验看，世界级消费城市都拥有充分体现自身特色、具备全球影响力的标志性商圈。

为保护城市历史建筑群风貌，另辟蹊径拓展新区，建立探索人与自然和谐共存的现代综合体；综合考虑城市现状，用文创赋新改造老旧城区；地理环境不利于大规模土地开发，于是依傍城市要道枢纽，顺势培育出一片引领全球时尚的潮流文化地标……具有全球影响力的标志性商圈背后，都有着与其所在城市特性相适配的发展特点。

巴黎拉德芳斯——

另辟蹊径，推进城市综合体建设

位于法国巴黎城西的拉德芳斯商务区，集中了巴黎大区最多的摩天大楼和企业。从高空俯瞰，该区的标志性建筑大拱门与凯旋门、香榭丽舍大街、协和广场同处一条中轴线，遥相呼应，巴黎的现代和历史也在此相映生辉。如今这里已成为欧洲最大商圈，也是全球最具吸引力的商圈之一。

巴黎从上世纪60年代开始大规模建设和改造建筑。为了保护塞纳河畔历史建筑群，巴黎市政府没有拆除老建筑，而是在近郊发展新的建筑空间，建立了拉德芳斯商务区，最大程度保护了历史遗产的风貌。如今，拉德芳斯已经建成总面积达360万平方米的写字楼群，拥有面积达24.5万平方米的商业中心。

拉德芳斯商务区网站数据显示，该区通勤员工总数达18万人，其中85%使用公共交通上下班。这里是欧洲最大的公交换乘中心，整个交通系统的建设采取了人车分流、立体交通的理念。在群楼中间设有巨大的架空广场，没有任何车辆行驶。广场下，是一个包括区域快线、地铁、高速公路、电车等在内的多层交通系统。

漫步在这片巨大的架空广场，几乎听不到车辆的喧嚣，不时还能邂逅极具现代艺术气息的雕塑。城区内建有占地25公顷的公园，种植有400余种植物，广场中心还设置了音乐喷泉。相较于拥挤的巴黎市区，这里是难得的“步行天堂”。300家商店、60家酒吧和餐馆，20分钟步行路程内还有15万套配套住房——因为提供了商务、居住、休闲在内的一站式融合生活，这里已成为巴黎的次中心区。

2006年法国政府批准了《拉德芳斯更新规划》，确保“城市和人的和谐发展”成为该地区不断改造升级的关键词。作为城市综合体建设的典范，拉德芳斯将在明年迎来占地2万平方米的“网络校园”。一应俱全的服务设施、日臻完善的公共机构，将带来更好的经济和社会效益。

柏林普伦茨劳贝格——

文创赋新，打造特色文化商圈

1999年，德国柏林城市规划部门通过“内城规划方案”，强调体现城市的历史延续性，尊重原有的城市布局，逐步恢复城市公共空间，同时要避免建筑的单纯复古重建。在这样的城市发展理念下，位于普伦茨劳贝格区的“文化酿造厂”，成为用文创赋新改造旧区的典范。

“文化酿造厂”厂区始建于1842年，由宫廷建筑师施韦希滕设计，由红色和金色砖立面建筑群组成，加上极富特点的塔楼和烟囱，就像一座中世纪城堡。这里起初只是一家小啤酒酿造厂，几易其主后，在1887年达到了今天的规模——占地约2.5万平方米，拥有超过20幢建筑和6个庭院的一整片厂区。随着1967年正式停止生产，荒废厂区大跨度的空间、良好的采光，吸引了柏林多个著名音乐俱乐部在此活动。

1995年，一家地产企业正式成为厂区业主，并斥巨资对其进行彻底翻新。因为是受保护的工业文化遗产，外部翻新工作只涉及修补，最大程度保留了原有的砖立面，屋顶和支撑结构也都使用了忠于原样的材料，就连庭院中的铺石路面也被重新修复。考虑到与工业遗产风格不搭，没有进行大规模绿化。厂区内随处可见复制原始字体的标识牌，告诉游客各处曾经的用途，帮助人们了解当时啤酒的生产流程。

厂区的翻新，使得文化和商业用途相得益彰。一方面，艺术家和文艺爱好者们获得了更有利于创作的工作环境；另一方面，文创活动又增加了厂区的吸引力，厂区中正在使用的12幢标号建筑几乎全部租出。这里不仅有影剧院、博物馆、体育俱乐部等文体机构，也有超市、商店、酒吧、餐馆等消费场所，还吸引了越来越多的初创企业，已有数家传媒企业、出版社和广告公司在厂区内设立了办公室。

“文化酿造厂”如今是柏林工业文化和欧洲工业遗产旅游项目的重要组成部分，每年可以吸引100多万游客，成为推动柏林文化产业发展的标杆。

东京涩谷——

顺势而为，倚靠交通枢纽发展分中心

中心城区用地少、城市人口密度大、交通拥堵严重——面对高密度城市面临的发展问题，日本东京的城市规划专注于公共交通使用的最大化。各大交通枢纽站，成为城市发展的分中心。涩谷商圈便是代表之一。

二战结束之后，随着日本经济不断发展，东京城市规模不断扩大，需要建设数个城市副中心和区域性商业中心。“涩谷”区域地形呈锅底状，并不利于大规模的土地开发。在日本国学院大学名誉教授上山和雄看来，正因为此，涩谷没有被安排分担东京都行政管理功能，才有了用于建设多家百货商店的土地。

瞅准这一机遇，1967年起，丸井百货、东急百货、西武百货等迅速在涩谷车站附近开设分店。此后10多年间，除了百货商店外，酒店、超市、时尚服饰店等各种商业体如雨后春笋般出现。各种面向女性和年轻人的服装、百货、家具等时尚店铺相继开业。当时日本正处于经济快速发展期，内需扩大，年轻人成为消费主力，涩谷迅速发展成为日本著名的消费中心。

国学院大学教授田原裕子指出，除了传统百货公司的竞争之外，关注年轻人时尚和生活方式的新商厦的出现，也推动涩谷成为日本最受关注的潮流发源地。2019年11月翻新营业的PARCO百货，就被视为高端饮食和年轻人文化的传播基地。除了具有个性的服装店和餐饮店外，还有约190家专注动画、游戏周边产品的商铺，以及上演戏剧及落语（类似中国的单口相声）的“PARCO剧场”。

“对于日本人来说，没去过涩谷就不算去过东京；对于外国人来说，如果没到过涩谷不算去过日本。”如今9条轨道交通线路交汇的涩谷车站，每日换乘人数超过300万人次。除了轨道交通外，还有公共汽车站和高速公路出入口。由此为核心的涩谷商圈，每天都在吸引世界各地的人们。

（本报东京、巴黎、柏林、北京3月29日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 17 版）

(责编：王震、初梓瑞)

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