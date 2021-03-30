杨平燮

目前，中国已完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的核准，成为率先批准协定的国家。RCEP所有成员国均表示，将在今年年底前批准协定，推动协定于明年1月1日生效。RCEP成员国积极推动协定早日生效，对全球贸易和世界经济复苏具有重要意义。

RCEP是世界上参与人口规模最大的自由贸易协定。RCEP的15个成员国总人口达22.7亿，经济总量达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元。各成员国去年11月签署RCEP，这是多边主义和自由贸易的胜利，意味着占全球约1/3的经济体量将形成一体化大市场。韩国总统文在寅指出，RCEP向全世界展示了自由贸易的重要性。

在世界经济形势复杂严峻、贸易保护主义抬头的背景下，RCEP的签署向世界展示了区域国家对自由贸易和共同繁荣的追求。据国际知名智库测算，到2025年，RCEP可望带动成员国出口、对外投资存量、经济总量分别比基线多增长10.4%、2.6%、1.8%。

多年来，中国坚持扩大对外开放，对全球贸易增长的贡献率不断增加，对东亚区域贸易的贡献是独一无二的。兼具市场规模和经济实力的中国，定能为推动RCEP框架内的合作发挥重要作用。RCEP生效后，韩国、中国和日本将进一步相互开放市场，从而起到在更深层次打通三国经济合作渠道的作用。

RCEP是互惠的、具有包容性的经济伙伴关系协定，为扩大成员国间贸易、投资、人员交流，巩固和发展区域内产业链、供应链、价值链提供了新契机。RCEP框架内的合作是全面性经济合作，不仅涉及商品、服务和投资，还纳入了知识产权、电子商务、政府采购等现代化议题。

RCEP成员国经济发展阶段差异较大，要想推动区域经济一体化更上层楼，需要各成员国坚持更加开放的姿态，发挥更加积极的作用。在RCEP生效后，各成员国应该通过加强合作，防止区域内国家发展不平衡的加剧。

（作者为韩国对外经济政策研究院高级研究员）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 03 版）

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