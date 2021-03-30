原韬雄

“把产业发展落到促进农民增收上来”“发展特色产业、特色经济是加快推进农业农村现代化的重要举措”……习近平总书记对发展乡村产业十分重视。近年来，不少地方因地制宜、因时制宜探索发展农业产业，以小产品带动大发展，努力蹚出致富门路。即日起，本版推出系列评论，展现各地产业发展实践，讲述脱贫故事，分享致富经验，凝聚发展力量。

——编 者

手机成为“新农具”，电商成为“新农活”，数据成为“新农资”，相隔千万里的农民与市场“无缝对接”，致富之路越来越宽、致富思路越来越活

陕西省商洛市柞水县，因柞树多而得名。柞树又叫耳树，属壳斗科栎属，是生长黑木耳的最佳树种之一。近年来，柞水又因木耳而广为人知。2020年4月，习近平总书记来到柞水县金米村，夸奖当地群众把小木耳办成了大产业。前不久，笔者又来到这里，被木耳产业发展的新变化深深吸引。

在柞水县木耳大数据平台，一位工作人员自豪地说，“咱的木耳啊，现在‘云’上种、网上销！”原来，这里的木耳种植大棚实现了智能化，大棚之间联网，建起的云平台能对其温度、湿度、二氧化碳浓度进行实时监测，并可以远程指导相关管理者。以前长在山沟沟里的木耳有了“智能生长空间”，技术含量大大增强，不仅提升了产品品质，品牌也更为闪亮。

农业的出路在现代化，农业现代化关键在科技进步。在柞水，一条木耳产业链，从生产到销售都被各项科技成果赋能：包括玉木耳在内的食用菌品种种植成功，基于大数据分析了解全国市场行情，物联网系统实现全生产环节监管预警，木耳调味料、木耳饮品等产品相继走向市场……一项项技术应用，不断深挖木耳的潜在价值，让“会种地”变成了“慧种地”。科技在产业发展中起到了引领作用，助力延长产业链、提升价值链、完善利益链，让“一县一业”的文章越做越大、越做越深、越做越透。

农业科技进步不仅能助力产业链延伸，也可以推动农业生产经营管理现代化，这就是科技赋能的价值所在。如今，柞水县4家企业的木耳产品有了“身份证”，扫一扫包装盒上的二维码，从种植到销售各个环节，时间、产地、负责人等信息全程可溯源。打造一个木耳大数据平台，加快推广云计算、大数据、物联网、人工智能等技术在农业生产经营管理中的运用，让农业生产的精细化管理成为可能。柞水县的一位副县长说：“咱县九山半水半分田，科技正是质量兴农、绿色兴农的保障”。依靠科技进步，农村治理、农业管理的能力水平在逐步增强。

加强农业与科技融合，推进农业高质量发展，厚植的是农村地区产业后发优势，弥合的是信息时代城乡发展的“数字鸿沟”。这是生产方式之变，更是思想观念之变。新技术走村下乡，实现乡村一二三产融合发展，同时也正在催生新农民、新业态，以产业升级带来观念更新。现在，手机成为“新农具”，电商成为“新农活”，数据成为“新农资”，相隔千万里的农民与市场“无缝对接”，致富之路越来越宽、致富思路越来越活。科技先导，品质为要，尊重规律，家门口的产品能卖到更远的市场，产业振兴、乡村振兴的活力在点滴积累中迸发。

农业现代化，是农民致富的“金扁担”。未来，继续加强农村新基建建设、深化乡村产业创新技术应用、鼓励科技人才向下流动、强化农民技能培训，一定能持续增加农业产业发展的“含金量”，谱写好新时代乡村全面振兴新篇章。

（作者为本报陕西分社记者）

《 人民日报 》（ 2021年03月30日 05 版）

(责编：王震、初梓瑞)