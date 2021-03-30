原标题：工业互联网等103个项目落地苏州相城

北京商报讯（记者 金朝力）3月27日，2021苏州相城（北京）投资推介会在北京举行，103个项目现场集中签约，涉及工业互联网、数字金融、智能车联网、航空材料、生物医药等领域，签约金额达235.89亿元，备受瞩目的相城区“十四五”规划和二〇三五远景目标纲要也现场发布。据悉，相城“十四五”规划纲要，是清华大学中国发展规划研究院院长杨伟民领衔编制的全国首个县区“十四五”规划。同时发布的还有2021相城区人才新政。

北京商报记者获悉，在2020年，相城已举办推介活动125场，签约项目627个、总投资2319亿元。2021年一季度集中开工的项目有47个、总投资284.87亿元。

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