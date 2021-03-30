本报记者 王俊岭

3月18日，首届中国跨境电商交易会在福建省福州市举行，全球200多家跨境电商服务企业和2000多家外贸供货企业参展。图为采购商在一家3C产品展位前了解商品情况。

新华社记者 林善传摄

一汽—大众发布数据显示，2021年1月，一汽—大众销售整车241587辆（含奥迪进口车），同比增长27.7%。图为在一汽—大众长春基地总装车间，合资轿车等待装配。

新华社记者 张 楠摄

“十四五”规划纲要将“更高水平开放型经济新体制基本形成”列入“十四五”时期经济社会发展主要目标，并对今后5年中国如何实现高水平开放作出了全面部署。

中国是全球第一贸易大国，已成为美国、欧盟、日本、印度等120多个国家和地区的最大贸易伙伴；中国对外资的吸引力也持续提升，去年非金融领域吸引外资位居全球第一。“十四五”时期，如何在更高起点上推进对外开放？构建更高水平开放型经济新体制，中国有哪些优势和挑战？外商如何看待中国开放新机遇？本报推出系列报道，为您进行解析。

——编 者

再过一个多月，首届中国国际消费品博览会将在海南开幕。一大批来自全球的“高、新、优、特”消费精品已早早预订展位，其中国际展区参展品牌超过了1000个，吸引中国各地的消费者、采购商跃跃欲试。同期，第四届中国国际进口博览会也公布了首批160家参展商名单。在确定参展的企业中，既包括欧莱雅、雀巢、现代、大众等知名跨国500强企业，还涵盖了嘉吉、贝克休斯、乐高等细分行业的龙头企业。外商对中国的看好程度可见一斑。

“十四五”规划纲要提出：“立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，形成全球资源要素强大引力场，促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展，加快培育参与国际合作和竞争新优势。”毫无疑问，跨国公司、全球投资者已感受到了这强烈的引力波。

“买买买”，大市场有大需求

中国人的消费力有多强？先来看这样一组数据：全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，全国电影票房高达78.22亿元、观影人次达1.6亿，全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件……而这只是中国消费者在今年春节的短短7天假期里所创造的。

商务部副部长钱克明预计：“使国内经济能够循环起来，每年我们大概需要进口2万多亿美元的货物和近5000亿美元的服务。”事实上，货物贸易与服务贸易只是世界分享中国市场的途径之一。

坐拥海一般的市场，中国开放的大门还将越开越大。从“扩大优质消费品、先进技术、重要设备、能源资源等进口”，到“办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会”，再到“依托我国超大规模市场优势，促进国际合作”，都是“十四五”规划纲要明确的扩大开放举措。

对此，外商以实际行动表达出对中国市场的认可。

有的将中国市场视为行业发展的“风向标”。“16年前，我们与北京的合作伙伴在设定合资工厂年产目标的时候，把产量定为2.5万辆汽车。到2020年，我们实际生产的汽车产量已经超过了60万辆，是我们最初计划的24倍。”德国戴姆勒股份公司董事会主席康林松说，企业在相关调查中发现，在中国的客户群体中，超过80%的人表示会信任自动驾驶的汽车，因此对戴姆勒而言，中国不仅仅是市场，也是未来发展的重要风向标。

有的从“十四五”规划纲要的具体目标中嗅到商机。巴西淡水河谷公司中国区总裁谢雪说，“十三五”期间，淡水河谷向中国累计供应了超过9亿吨优质铁矿石和球团矿产品，占到同期铁矿石销售总量的58.8%。企业计划到2024年使高品位铁矿石产品供应占比约90%，更好地服务中国市场。“高品位铁矿石产品能提高炼钢效率，减少炼钢过程中的能耗及产生的炉渣并降低排放。”谢雪说。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明分析称，中国仍然是一个发展中国家，医疗、教育、能源、高科技等方面的产品和服务在中国有巨大的市场需求。实行高水平对外开放有利于繁荣国内市场，增进国民福祉，为建设社会主义现代化国家提供更加坚实的物质基础。

投资兴业，产业升级有支撑

相比商品的流动，要素的流动层次更深、影响更大。最新数据显示，2021年1—2月，全国实际使用外资1767.6亿元（人民币），同比增长31.5%。

对外商来说，直接在中国投资，是争取广阔市场、实现成本优势的最佳选择。“十四五”规划纲要中，“以高水平双向投资高效利用全球资源要素和市场空间”“完善产业链供应链保障机制”“支持外资加大中高端制造、高新技术、传统制造转型升级、现代服务等领域”等内容，看点十足，坚定了外商扎根中国的信心。

——来华投资兴业，外商看中了中国完备的产业配套体系。

日本AGC株式会社主要业务涵盖玻璃、化学、电子、工业陶瓷等领域，小到手机、电视机，大至汽车、飞机、博物馆，都有AGC材料的身影。不久前，AGC在苏州和深圳分别投资建设“车载显示器盖板玻璃生产线”和“第11代TFT—LCD玻璃基板生产线”，全是世界最先进的。

“中国完备的产业结构体系对我们有着极强的吸引力。比如，AGC作为智能手机、电视、汽车的产业链上重要一员，产业链上下游的合作伙伴基本都能在这里找到。在选择投资地点时，我们综合考虑了地理环境、开放程度、物流、技术人才、劳动人口、优惠政策、未来的发展潜力等诸多因素。这些都有助于我们获取成本优势。”日本AGC株式会社执行董事上田敏裕说。

相关数据显示，新中国成立70多年来，建立起涵盖41个工业大类、207个中类、666个小类的完整工业体系，成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所有工业门类的国家。仅苏州市就拥有35个工业大类，工业经济总量超过3.3万亿元，高新技术企业超过7000家，市场主体突破200万家，从常见的生活用品到高尖端的抗癌药都能生产。

——来华投资兴业，外商瞄准了中国经济转型升级的机遇。

作为最早进入中国市场的美资企业之一，霍尼韦尔在华深耕超过40年。“‘十四五’期间，我们希望通过产品、技术、解决方案和服务理念等方面的创新，保障信息基础设施的安全、高效、稳定、灵活和绿色运营，特别是在‘新型基础设施建设’等关键领域与中国企业深度合作。”霍尼韦尔中国总裁林世伟说。

林世伟表示，工业互联网平台是制造业数字化转型的关键支撑，也是深化“互联网+先进制造业”融合的重要切入点。目前上海已明确提出在“十四五”时期“全面推进城市数字化转型”，并开始遴选优秀的工业互联网平台和专业服务商予以重点培育和推广，霍尼韦尔也希望参与其中。

2020年，中国研究与试验发展经费支出24426亿元，比上年增长10.3%；年末每万人口发明专利拥有量预计达15.8件，比上年末增加2.5件。世界知识产权组织报告显示，2020年中国继续位列全球创新指数排名第14位，是前30名中唯一的中等收入经济体。外资期待着从中分享机遇。

筑巢引凤，营商环境更暖心

有市场、有产业，还要有足够完善的政策，才能“筑巢引凤”。“十四五”规划纲要，回应了外商关心的热点问题。

比如，在知识产权保护上，“健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度”；在外资准入方面，“进一步缩减外资准入负面清单，落实准入后国民待遇，促进内外资企业公平竞争”；在“一带一路”建设领域，“深化国际产能合作，拓展第三方市场合作，构筑互利共赢的产业链供应链合作体系”……

国家发改委副主任宁吉喆介绍，2017—2020年，中国已连续4年修订外资准入负面清单，限制措施累计减少了近2/3。今年，中国将进一步缩减外资准入负面清单，巩固制造业放开措施，重点推动服务业有序开放，更广泛地引入先进技术、管理经验和商业模式。

中国国际经济交流中心美欧研究所研究员张焕波表示，近年来，各级政府在优化营商环境方面下了不少功夫。“十四五”规划纲要对如何进一步优化营商环境特别是在推动内外资一视同仁方面给出了很多举措。未来，随着中国经济发展质量和开放程度更高，对全球优质要素的“引力场”也会更强。

——这种“引力场”，正让外商“加仓”中国。

总部位于德国的汉高公司拥有140多年历史，是一家主营日用化学品的知名企业。在汉高中国区总裁荣杰看来，“十四五”规划纲要不仅重点提到了包括新材料、新能源汽车和电子产品在内的创新技术，更强调着力优化营商环境，这将使所有的市场参与者受益。汉高不仅看到了中国市场巨大的发展潜力，更在这里看到了创新、技术和人才的汇聚。未来，汉高将加大在华投资，利用数字化技术为消费者创造更多价值。

——这种“引力场”，将促使更多外企扎根中国。

普洛斯中国区常务副董事长诸葛文静表示，中国在“十四五”规划纲要中要求提升流通效率，降低全社会交易成本，而普洛斯多年以来专注和擅长的领域就在于此。未来，普洛斯将深耕中国市场，在大物流及供应链领域加大投入，积极参与并促进国内国际双循环的高效运转。

“从贸易角度来看，‘十四五’规划和2035年远景目标纲要提出‘经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶’，意味着今后一段时期中国市场将是全球最具潜力的消费增量市场，进口商品需求将不断增加。从投资角度看，尽管中国已经是最大的外资流入国，但高水平的双向投资会进一步扩大，外商在华新增投资空间依然十分可观。未来，中国与全球的产业分工合作也将走向深化，技术、人才、数据、研发平台等高层次要素流动，将衍生出更多商机。”张焕波说。

(责编：王震、吕骞)