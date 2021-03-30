本报记者 任成琦 程远州 金 晨

深（圳）中（山）通道是串联粤港澳大湾区轨道、公路两张交通网的关键一环，建成后将成为连接珠江两岸的交通干线。图为深中通道位于中山市一侧的建设现场，工人们正在加紧施工。

本报记者 金 晨摄

“再往左边来一点，好，就这样！”

清晨，嘹亮的嗓音穿破工地的嘈杂声，新一天的工程开干了。喊话的是四川小伙儿刘桐，负责广州地铁11号线赤沙车辆段的施工测量和工程监测，11号线是他到中铁二局后参建的第一条地铁线路。别看刘桐才24岁，干起活来可老练了，找点位、架仪器、准测量，一气呵成。

“我们的工作看似只给工地‘拍拍照’就好，其实是工程施工不可缺少的一环。”每天一大早，刘桐拎着沉重的全站仪，提前到工地上测量、布线。下班前，他还要再把点位重走一遍，记好数据。“工人今天挖哪儿、明天怎么干，没有我们这些工程施工引导员，就好像闭着眼干活。”

11号线是广州地铁首条环线，代表色为紫色。跟刘桐一样，王志祥也有个“紫色的梦”——工程早日完工，线路顺利通车。

作为11号线项目部一名管理人员，王志祥却仍爱在一线跑，旧楼拆除、物资押送、卸货地的对接、手续的办理……天天跟着货车连轴转，起早摸黑。

“十四五”开局之年，广东省政府工作报告中明确提出，要加快打造“轨道上的大湾区”。在11号线建设热火朝天的同时，广州多项地铁线路的规划招标也接连出炉。王志祥话里透着比学赶超的要强：“各站都在‘5+2’‘白+黑’地干，我们可不能掉后。”

建设者们洒下的汗水，换来日新月异的加速度。截至2月底，11号线土建工程累计完成51%；7座车站封顶，22座进行土建施工；5个区间双线贯通，13个区间进行土建施工。

“每天回家，都困得在地铁上睡着了。”王志祥说，这么辛劳的日子，他觉得快乐充实，“我是广州地铁的建设者，也是受益者呀。”

王志祥工作的赤沙车辆段，离8号线磨碟沙地铁站仅500米。每天下班步行7分钟坐上地铁，在沙园站换乘广佛线到魁奇路站，再换乘公交到佛山南庄，那是他的幸福终点站，有可口的晚饭和温馨的小家等着他。

3年前，王志祥第一次去女友家，开车用了近2小时，让他印象深刻。当时这还算好的，如果碰上周五晚高峰，更是堵得够呛。婚后，广佛地铁通了车，他跟岳父母家的距离一下子拉近了。

和广州大多数地铁一样，11号线的线路条件和地下结构工程控制因素十分复杂，其中侧穿及下穿建筑群基础107处，57处区间隧道与楼房桩基冲突，同时9次穿越铁路，12次下穿高架桥，3次穿越珠江，8次穿越既有地铁线。工程实施风险高、难度大，不仅要技术过硬，安全更得跟上。到了工程监测环节，同事们眼里的“开心果”刘桐无缝衔接，一脸认真严肃，“位移、沉降，这类数据偏差一丝一毫都可能引发重大安全事故，咱可不敢马虎。”刘桐说。

伴随多条线路招标建设不断推进，从广州出发的湾区地铁大纵横格局已现雏形。24年前，西起西塱、东至黄沙的广州地铁1号线首段通车，只有短短5.4公里；而今，广州地铁在运营通车里程已超过500公里，全市地铁线网不断延伸，打造“轨道上的大湾区”，服务半径从广州扩向粤港澳大湾区城市群。

3月下旬的羊城渐渐热起来。刘桐告诉记者，工期不等人，工程车辆段的兄弟们都憋足了劲儿，“2022年保证能完成任务！‘来时荒无人烟，走时万家灯火’，这是我们工程建设者的最大动力。”

(责编：王震、吕骞)