钱箐旎

原标题：2020年银行业处置不良资产超3万亿元

2020年银行业处置不良资产超3万亿元——

处置不良资产有哪些新招

本报记者 钱箐旎

3月26日，一场在江苏举行的、规模近180亿元的特殊“直播带货”吸引了市场关注。之所以“特殊”，是因为这场直播卖的“货”不是消费品，而是“不良资产”。

在这场不良资产线上推介会上，中国信达江苏分公司共计推出740个、涉及本金179.91亿元的不良资产，主要分布于苏南、苏中、苏北3个区域，抵押物囊括工业房地产、酒店和商铺、住宅等多种类型，吸引了300多家业内机构参与。事实上，自去年以来，多家金融资产管理公司都启动了不良资产数字化处置新模式。

今年的《政府工作报告》提出，完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。2020年的新冠肺炎疫情，在为金融资产管理公司带来重要机遇的同时，也使其面临着承担更为艰巨的化解处置金融和实体风险的责任。

“线上+线下”融合处置

当前，不良资产处置的科技味儿越来越浓。在业内人士看来，金融科技不断强化在不良资产行业应用的深度与广度，为未来展业开辟全新尝试和应用空间。 所谓不良资产处置，是指通过综合运用法律法规允许范围内的一切手段和方法，对资产进行的价值变现和价值提升的活动，其中，AMC(资产管理公司)是行业主要参与者。记者观察发现，在2020年新冠肺炎疫情防控期间，金融资产管理公司较多采用线上资产推介信息发布、线上直播推介、现场尽调快速对接等“线上+线下”的融合不良资产处置方式。如中国华融、中国东方等都探索通过线上直播推介处置不良资产；江苏开金互联网金融资产交易中心发起设立全国范围内首家“线上+线下”有机链接的特殊资产互联网小镇，引入区块链技术助力含不良资产在内的特殊资产业务，不断优化特殊资产交易流程，从受理审核、注册登记、公开竞价到交易确权，均采取线上模式。

“疫情对特殊资产行业传统的运行模式也提出了新挑战，线下信息发布、推介招商、重组处置，均在一定程度上受到了制约，而通过互联网进行信息发布、云端撮合交易已经成为趋势。”开金中心总经理周治翰介绍，特殊资产系统自正式运营以来，无一例争议纠纷出现，同时多笔债权资产实现了溢价成交，溢价率最高一笔接近90%。

事实上，金融科技在降低金融业信息不对称等方面发挥了突出作用。“金融科技是对传统线下赋能，而非替代。通过一体化的线上处置模式赋能，将有效解决传统线下处置模式由于价值展现不充分及市场信息不完善而导致的成本高、效率低、周期长等问题。”国家金融与发展实验室副主任、上海金融与发展实验室主任曾刚说。 多位业内人士都对记者表示，随着国内外经济形势日趋复杂，不良资产处置难度不断增加，市场竞争更为激烈。不良资产行业市场机构必须要提升资产处置的效率，而传统的手段已经难以适应当前的形势，引入金融科技手段，进一步优化配置市场资源将是一大趋势。“今后金融资产管理公司的线上推介会还将不断举行，形式也将多元化，通过线上获得信息将成为可供投资者选择的一个重要渠道。‘线上+线下’互动也将有助于进一步提升处置的效率。”中国信达江苏分公司党委委员、总经理助理荆爱民说。

开启批量化转让

需要看到，当前疫情的影响仍未完全消退，实体经济向金融领域传导的滞后效应逐渐显现，业内普遍预计今年上半年不良资产的压力或继续小幅上升，但是仍处可控范围内。“总体上看，与过去几年相比，现在的不良资产结构是有些差异的。”曾刚表示，受疫情影响导致的不良资产，更多是出现在对抗风险能力较弱的中小企业身上。而从分类机构来看，中小银行的不良率上升要显著快于大型银行。

在2021年年初国新办举行的银行业保险业2020年改革发展情况发布会上，公布了这样一组数据：2020年银行业处置不良资产总额达到3.02万亿元。不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元；不良贷款率1.92%，较年初下降0.06个百分点；逾期90天以上贷款与不良贷款比例76%，较年初下降5.1个百分点。“通过清收、核销、转让等多种形式，处置了这么多不良资产，力度前所未有，金额也是历年最高。”银保监会有关负责人对此表示。

“疫情冲击之下，我国商业银行不良资产压力明显加大。未来货币政策直达实体经济工具等政策逐步退出，商业银行不良贷款面临大幅反弹压力，这要求备足抵御风险的‘弹药’，前瞻性化解不良资产。提高不良资产转让力度，有利于加快不良资产处置步伐，帮助银行优化信贷结构，提高服务实体经济能力。”中国银行研究院高级研究员李佩珈说。

2021年1月12日，银保监会办公厅印发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，为不良资产批量化转让扫清障碍。“商业银行要以此为契机，加快不良资产处置速度。”在李佩珈看来，商业银行既要做到风险的早发现、早识别，把好风险管理第一道关口。同时，要清收处置把握“抢”字诀，第一时间开展化解工作。“资产清收处置时间越久，清收化解工作效果越差。”李佩珈说。

创新思维处置债券违约

值得注意的是，目前金融市场的违约风险逐步暴露，尤其是去年出现的信用债市场的违约事件，对整个债券市场产生了较大的影响。2020年6月，人民银行、发改委、证监会联合发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》，鼓励具有专业资产处置经验的机构参与债券违约处置，促进市场有效出清。曾刚表示，“最新开业的第5家全国性金融资产管理公司——银河资产，其定位就不只是从事不良资产处置业务，还将更多地关注金融市场层面的风险，包括股票抵质押、信用债违约等风险处置”。

2021年1月，上市公司“*ST夏利”正式更名为“中国铁物”，标志着中国长城资产重点参与的中国铁路物资股份有限公司一揽子重组圆满收官，也标志着这一曾引起社会巨大影响的首例央企私募债风险事件最终得到了圆满化解。

参与债券违约处置的案例还有很多。2020年，受环保政策的影响，宁夏某制药企业是国内兽用原料药龙头企业，主体信用等级下降，实施停产治理及技术改造，导致现金流承压。下半年，随着国内债券市场信用环境变化，企业在上海证券交易所公开发行的债券将于年底到期，债权持有人明确表示到期后不再续持，企业面临5亿元债券兑付的压力。

中国华融深入尽调后认为，该企业虽然短期内面临流动性困难，但行业地位领先，发展前景可期。随后，中国华融针对交易所公募公司债固有的持有人数量多、谈判成本高等难点对症下药，创新设计交易结构，最终确定通过“回售转售”+“非货币注销”实现对该债券以“标转非标”的方式进行债务重组，助力实体企业脱困，帮助企业化解了短期流动性危机，避免了信用风险，保护了债券公众投资者的利益。

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(责编：王震、吕骞)