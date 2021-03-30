2021即将走完四分之一，一些歌曲已提前占位年度热歌榜。例如牛年央视春晚的那首《可可托海的牧羊人》，人民日报新媒体推出的建党百年主题MV《少年》，它们出现在众多的餐厅、超市，以及许多人的音乐App收藏歌单里。写下这些热歌的，不是流量明星，不是知名艺人，却是一群普普通通的“网络音乐人”。

根据酷狗音乐近期发布的一份《音你而听见》报告，平台入驻17万音乐人，创造歌曲超过200万首。其中不少歌手的作品，都创下播放量上亿的成绩，很多歌曲还带动了地方文化旅游，并在全民战疫、就地过年时期，为全国人民带去鼓励和陪伴，是“正流量”代表。

《可可托海的牧羊人》 ——酷狗音乐人王琪

“心上人，我在可可托海等你……”农历牛年春晚舞台，王琪在全国观众面前演唱了这首《可可托海的牧羊人》，引发荧幕前的无数父母跟着合唱，相关话题一度登上热搜。歌曲讲述了牧羊人朴素的爱情故事，词曲间含有丰富的民族气息，每句歌词都是一副生动的画面，深情质朴的吟唱更引发共鸣。

在王琪身上，也充满了励志的草根色彩，18岁北漂追寻音乐梦，曾在酒吧驻唱，干过各类杂活。2020年，王琪将原创歌曲《可可托海的牧羊人》发布在酷狗音乐，之后歌曲登榜平台TOP500榜单第三，飙升榜、分享榜等多榜第一，最终走上央视舞台，在全国人民的关注下大放异彩。

《可可托海的牧羊人》有着强烈的存在感：打开听歌软件，它在热度榜上；点开K歌软件，大家都在唱。截至3月17日，歌曲在酷狗播放量超过了13亿，歌里的牧羊人、驼铃声，也让人们对可可托海充满期待，评论区内，不少人留言想去看看大美新疆。

《你莫走》——酷狗音乐人 山水组合

其实《可可托海的牧羊人》并非是第一首引起高讨论度，并让歌里城市“出圈”的作品。

“妹儿丫头你莫走，唱首歌歌儿把你留……”你是不是也被这首歌洗脑过？歌曲由“山水组合”，一对来自湖南张家界的夫妻——许勇和舒维创作。2020年疫情期间，线下演出暂时停摆，许勇夫妻来到酷狗入驻为音乐人，上传了这首原创歌曲《你莫走》，很快就登上了酷狗TOP500榜单第一，截止至3月29日，歌曲连续霸榜酷狗TOP500长达303天。

舒维说，歌曲的创作灵感来自夫妻吵架，“吵架后我闹着回娘家，勇哥会说‘你莫走’。两口子如果能在吵架时多说说‘你莫走’，婚姻关系应该会和谐很多。”

此外，《你莫走》也融入了张家界的本土方言，酷狗还为歌曲制作了竖屏MV，视频播放量火速破亿，推动张家界的自然风光、人文景观一同爆红网络，掀起了“张家界音乐现象”。

《少年》—— 酷狗音乐人梦然

“我还是曾经那个少年没有一丝丝改变……”这首《少年》想必很多人都听过，同样创作于2020疫情期间，歌曲被人民日报等很多媒体用作战疫视频BGM，致敬医护人员，缅怀历史伟人。在酷狗，这首歌发布后持续霸榜平台TOP500榜单首位，许多年轻人也自发为歌曲“打榜助推”，截止至3月29日，歌曲连续霸榜酷狗TOP500长达387天。前不久，改编歌词版的《少年》又出现在人民日报新媒体推出的建党百年主题MV里，再次引发刷屏。

网友们纷纷在歌曲评论区里留言，有的是讴歌祝福新中国新时代，有的是感谢为抗疫奉献的白衣勇士，还有分享自己创业之路的酸甜苦辣与自强不息……梦然用兼顾公益性和艺术性的作品，为人们带去精神力量。之后，梦然还在2020年"中国青年好网民"活动中分享了自己圆梦音乐的奋斗故事，以期激励更多青年人。

《清空》—— 酷狗音乐人安苏羽

2021年初，由音乐制作人安苏羽打造的歌曲《清空》上线酷狗后，两天登陆酷狗飙升榜第二，三天拿下华语新歌榜第一，七天登顶酷狗TOP500榜第一，持续霸榜49天，成为2021开年爆款歌。

而不久前，在共青团中央出品的《新职业·新青年》宣传片中，安苏羽作为新职业青年代表，分享了自己的音乐创业故事。

成为一名音乐制作人之前，安苏羽和大部分独立音乐人一样，兴趣是他们入行的最大契机，自学音频软件加上网上同行的交流，让他们正式蜕变为独立音乐人。而在正式成为一名酷狗音乐人之前，因为歌曲推广不够精准，资金链断掉等问题，安苏羽的工作室还曾一度濒临破产。

安苏羽说，“有时候可能不是音乐不够优质，只是缺乏互联网思维的营销方式，把音乐推到目标人群那里去。”成为酷狗音乐人后，在酷狗音乐开放平台·星曜计划的助推下，安苏羽接连几首歌获得了不凡反响，推出《迷失幻境》、《清空》等爆款歌曲，这些少不了他对音乐的初心，以及对梦想的追求。

据最新统计，我国网民数量已达9.89亿，而网络音乐用户规模已达6.58亿。以大数据算法为依托，帮助音乐作品找到适合的听众，正促使越来越多的音乐人在数字音乐平台就业，追寻音乐梦想。在这17万网络音乐人中，还有多少新星，多少具备“正流量”的好音乐待“出炉”，就跟着小编一起期待吧。

(责编：刘佳、吕骞)