人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

登春晚、促文旅 这些上亿播放量的爆款歌“音”你而听见

2021年03月30日09:18 | 来源：人民网
小字号

2021即将走完四分之一，一些歌曲已提前占位年度热歌榜。例如牛年央视春晚的那首《可可托海的牧羊人》，人民日报新媒体推出的建党百年主题MV《少年》，它们出现在众多的餐厅、超市，以及许多人的音乐App收藏歌单里。写下这些热歌的，不是流量明星，不是知名艺人，却是一群普普通通的“网络音乐人”。

根据酷狗音乐近期发布的一份《音你而听见》报告，平台入驻17万音乐人，创造歌曲超过200万首。其中不少歌手的作品，都创下播放量上亿的成绩，很多歌曲还带动了地方文化旅游，并在全民战疫、就地过年时期，为全国人民带去鼓励和陪伴，是“正流量”代表。

《可可托海的牧羊人》 ——酷狗音乐人王琪

“心上人，我在可可托海等你……”农历牛年春晚舞台，王琪在全国观众面前演唱了这首《可可托海的牧羊人》，引发荧幕前的无数父母跟着合唱，相关话题一度登上热搜。歌曲讲述了牧羊人朴素的爱情故事，词曲间含有丰富的民族气息，每句歌词都是一副生动的画面，深情质朴的吟唱更引发共鸣。

在王琪身上，也充满了励志的草根色彩，18岁北漂追寻音乐梦，曾在酒吧驻唱，干过各类杂活。2020年，王琪将原创歌曲《可可托海的牧羊人》发布在酷狗音乐，之后歌曲登榜平台TOP500榜单第三，飙升榜、分享榜等多榜第一，最终走上央视舞台，在全国人民的关注下大放异彩。

《可可托海的牧羊人》有着强烈的存在感：打开听歌软件，它在热度榜上；点开K歌软件，大家都在唱。截至3月17日，歌曲在酷狗播放量超过了13亿，歌里的牧羊人、驼铃声，也让人们对可可托海充满期待，评论区内，不少人留言想去看看大美新疆。

《你莫走》——酷狗音乐人 山水组合

其实《可可托海的牧羊人》并非是第一首引起高讨论度，并让歌里城市“出圈”的作品。

“妹儿丫头你莫走，唱首歌歌儿把你留……”你是不是也被这首歌洗脑过？歌曲由“山水组合”，一对来自湖南张家界的夫妻——许勇和舒维创作。2020年疫情期间，线下演出暂时停摆，许勇夫妻来到酷狗入驻为音乐人，上传了这首原创歌曲《你莫走》，很快就登上了酷狗TOP500榜单第一，截止至3月29日，歌曲连续霸榜酷狗TOP500长达303天。

舒维说，歌曲的创作灵感来自夫妻吵架，“吵架后我闹着回娘家，勇哥会说‘你莫走’。两口子如果能在吵架时多说说‘你莫走’，婚姻关系应该会和谐很多。”

此外，《你莫走》也融入了张家界的本土方言，酷狗还为歌曲制作了竖屏MV，视频播放量火速破亿，推动张家界的自然风光、人文景观一同爆红网络，掀起了“张家界音乐现象”。

《少年》—— 酷狗音乐人梦然

“我还是曾经那个少年没有一丝丝改变……”这首《少年》想必很多人都听过，同样创作于2020疫情期间，歌曲被人民日报等很多媒体用作战疫视频BGM，致敬医护人员，缅怀历史伟人。在酷狗，这首歌发布后持续霸榜平台TOP500榜单首位，许多年轻人也自发为歌曲“打榜助推”，截止至3月29日，歌曲连续霸榜酷狗TOP500长达387天。前不久，改编歌词版的《少年》又出现在人民日报新媒体推出的建党百年主题MV里，再次引发刷屏。

网友们纷纷在歌曲评论区里留言，有的是讴歌祝福新中国新时代，有的是感谢为抗疫奉献的白衣勇士，还有分享自己创业之路的酸甜苦辣与自强不息……梦然用兼顾公益性和艺术性的作品，为人们带去精神力量。之后，梦然还在2020年"中国青年好网民"活动中分享了自己圆梦音乐的奋斗故事，以期激励更多青年人。

《清空》—— 酷狗音乐人安苏羽

2021年初，由音乐制作人安苏羽打造的歌曲《清空》上线酷狗后，两天登陆酷狗飙升榜第二，三天拿下华语新歌榜第一，七天登顶酷狗TOP500榜第一，持续霸榜49天，成为2021开年爆款歌。

而不久前，在共青团中央出品的《新职业·新青年》宣传片中，安苏羽作为新职业青年代表，分享了自己的音乐创业故事。

成为一名音乐制作人之前，安苏羽和大部分独立音乐人一样，兴趣是他们入行的最大契机，自学音频软件加上网上同行的交流，让他们正式蜕变为独立音乐人。而在正式成为一名酷狗音乐人之前，因为歌曲推广不够精准，资金链断掉等问题，安苏羽的工作室还曾一度濒临破产。

安苏羽说，“有时候可能不是音乐不够优质，只是缺乏互联网思维的营销方式，把音乐推到目标人群那里去。”成为酷狗音乐人后，在酷狗音乐开放平台·星曜计划的助推下，安苏羽接连几首歌获得了不凡反响，推出《迷失幻境》、《清空》等爆款歌曲，这些少不了他对音乐的初心，以及对梦想的追求。

据最新统计，我国网民数量已达9.89亿，而网络音乐用户规模已达6.58亿。以大数据算法为依托，帮助音乐作品找到适合的听众，正促使越来越多的音乐人在数字音乐平台就业，追寻音乐梦想。在这17万网络音乐人中，还有多少新星，多少具备“正流量”的好音乐待“出炉”，就跟着小编一起期待吧。

(责编：刘佳、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
重拳打击非法采砂！五部门联合开展长江河道采砂综合整治行动
　　人民网北京3月31日电 （记者李源）据水利部网站消息，近日，水利部、公安部、交通运输部、工业和信息化部、市场监管总局五部门联合开展长江河道采砂综合整治视频会商，部署长江河道采砂综合整治和采砂船舶专项整治。 近年来，水利部会同有关部门及沿江各地扎实推进法律法规制度建设，深化部门、区域合作，保持高压严打态势，长江河道采砂秩序总体可控、稳定向好。…
“2020年中国野生动植物保护十件大事”揭晓
　　人民网北京3月31日电 （记者余璐）日前，记者从国家林业和草原局获悉，“2020年中国野生动植物保护十件大事”评选结果出炉，该活动已连续开展7年。 野生动植物保护十件大事是：全面禁止滥食野生动物，引领健康饮食新风尚；全国人大常委会开展野生动物“全覆盖”执法检查；六部门首次联合打击整治破坏野生植物资源专项行动；互联网平台聚力阻击野生植物非法贸易；9家行业协会倡议成立抵制野生动植物非法交易行业自律联盟；穿山甲升为国家一级保护动物；依法惩治非法野生动物交易犯罪，两高两部印发指导意见；大熊猫人工繁育取得新进展，圈养总数达到633只；加大海南长臂猿保护力度，成立保护研究中心；全国132支“护飞行动”志愿者队伍3300余次为候鸟迁飞护航。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部