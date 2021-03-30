李 鉴

原标题：群芳竞四月，春暖好观星

4月中旬的傍晚时分，四象的位置正好和地理方位相符。徐刚制图

天象早知道

4月的神州大地，春光正好、气温正好，天黑的时间也是不早不晚刚刚好。所以每年的4月份，不仅是早晚进行户外活动的黄金时段，也是我们仰望星空的大好时节。

木星和土星结束了近3个月的“蛰伏”，将在日出之前现身东南方低空。火星仍然是傍晚星空的主角之一，在日落之后悬挂于西方天空，前半夜观测条件不错。只有水星和金星因为离太阳太近，难以看到。

4月7日：双星伴月

木星和土星今年的亮相，以一次“双星伴月”拉开帷幕。“伴月”，泛指一颗或几颗亮星（可以是行星，也可以是较亮的恒星）出现在月亮附近的现象，在天文学上并没有严格的定义，算是一种俗称。

4月7日，日出之前大约1个小时，在天空尚未泛起鱼肚白的时候，往东南方的低空望去，一弯残月露出地平。在它的左边相隔大约8度处（不到一个拳头远），是明亮的木星，右上方是比木星略暗一些的土星。它们以月亮为顶点，形成一个等腰三角形，相互靠得很近，用一只手掌就能完全遮住。这次双星伴月的可见时间将近一个小时，而且3个天体都相当明亮，早起的人们可以一饱眼福。

4月中旬：宜辨四象

中国古代的星官体系，包括三垣与二十八宿。其中二十八宿又分为四象，每一象各包含七宿。上古时期，先民们在春分日的黄昏时节，面南背北，划分了四象的方位：东方苍龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。不过由于岁差的影响（即北天极位置的变化），现在我们要到4月中旬的黄昏之后，才能看到类似的情景。

4月中旬，当夜幕降临大地时，苍龙在东方初露龙角（即室女座角宿一与室女座ζ星），朱雀横跨于南天，白虎在西方半隐半没，玄武隐于北方地平之下。随着夜色加深，苍龙渐起、白虎正落，四象的方位正和地理方位相符，是我们分辨它们的好时机。

4月14日—15日：新月抱旧月

变化多端的月亮总是会在不经意间给人们带来最美的风景。在农历初一的前后一两天，如果天气晴好，我们可能见到一轮弯弯的亮月牙，紧贴着它的，是另一轮暗灰色的凸月。它们一明一暗合在一起，构成一轮圆圆的月亮，异常漂亮。这就是“新月抱旧月”。暗灰色的月面部分，是被地球大气反射的阳光所照亮的。

理论上，每个月都有可能见到新月抱旧月（主要取决于大气情况），但每年的4、5月份，则是全年最利于观测这一美景的时机。因为这段时间的日落时分，蛾眉月的高度要比其他月份更高，大气消光的影响更小，灰色的月轮更容易显现。如果大气透明度很好，甚至在太阳尚未落山时就可以看到。

现在由于空气污染，大气透明度较差，对阳光的反射率也不高，我们已经很难看到暗灰的月面了。2021年4月14日和15日的日落时分，蛾眉月将现身西方低空，届时我们不妨试试，看看能否一览新月抱旧月的美景。

4月17日：月掩火星

月亮每个月在星空背景中运行一周，经常会与行星或恒星不期而遇，发生“月掩星”天象，即月亮遮挡住星星的现象。

北京时间4月17日夜晚，蛾眉月运行到火星近旁，在东南亚以及我国海南省全境及云南省和西藏自治区的西南部将看到月掩火星。21点50分左右，在其他地区也能看到红色的火星紧紧依偎在银色月牙的右上方，用一个手指头就能挡住它俩。

月掩火星的具体情况，因观测者地理位置的不同而有所差别，不过掩星时段大致都在21时30分到22时30分之间。例如在三亚，当晚会见到弯月逐渐向火星靠近，21时34分左右，火星会突然消失在月亮的暗面边缘，直到22时08分，它又从月牙亮面探出头来。我们可以借助Stellarium等星空软件，提前模拟自己所在地的掩食情况。

除了上述天象，4月22日，我们还将迎来天琴座流星雨。不过极限情况下每小时也只能看到10余颗流星，“雨量”比较小。另外，4月27日将出现今年第二大的满月（只比5月26日的满月略逊一筹），月面的视直径达33′24″，与最大时相差无几，也值得关注。

（作者系北京天文馆副研究员）

(责编：王震、吕骞)