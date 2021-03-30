郭倩

原标题：数字经济超60万亿市场空间待启

“十四五”规划纲要勾勒出未来五年数字经济发展蓝图，在此背景下，多方将进一步加强顶层设计，“十四五”数字经济专项规划、新时期推动“互联网+”政策文件、“十四五”新型基础设施建设规划等一系列重磅政策落地在即。与此同时，围绕大数据、人工智能等重点领域，地方正加紧谋划未来五年数字经济的重大项目，打造具有国际竞争力的数字产业集群。业内指出，在多重政策红利催化下，数字经济将掀起新一轮建设高潮，预计“十四五”期间云计算、大数据等数字产业有望带动超过60万亿元的经济产出，经济增长的引擎动力更强劲。

数字产业重大项目集中开工

3月29日，四川2021年第一季度重大项目集中开工，总投资达7994亿元，其中包括5G基站、大数据中心等新型基础设施项目34个。3月17日，温州48个重大项目集中开工，项目总投资746亿元，其中数字经济、智能制造等优质产业项目24个，投资额占比62%。

“十四五”开局之年，地方接连吹响数字经济重大项目开工集结号。与此同时，围绕大数据、人工智能等重点领域，多地未来五年数字产业项目规划图浮现。

3月22日，浙江发布省重大建设项目“十四五”规划（征求意见稿），提出“十四五”时期将围绕深入实施数字经济“一号工程2.0版”，做强云计算、大数据等产业，安排重大建设项目11个，计划投资1851亿元。福建此前提出到“十四五”末，数字经济增加值突破4万亿元，占GDP的比重将接近60%；建设一百个以上高水平数字创新平台，壮大一批特色数字产业。

这只是未来五年我国数字经济建设蓝图的一部分。“十四五”规划纲要提出，打造数字经济新优势。2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。

在专家看来，“十四五”时期，发展云计算、大数据等数字产业是壮大数字经济新引擎的重要发力点。中国电子信息产业发展研究院信息化与软件产业研究所数字化转型研究室主任高婴劢表示，云计算、大数据、人工智能等新兴数字产业的高速增长态势远超传统制造业，其引领和带动经济增长的新动能作用日益突显。“十四五”时期培育发展新兴数字产业，通过技术乘数效应和数据赋能效应叠加倍增，将为数字经济创新发展提供持续动力。

中国信息通信研究院院长余晓晖对记者表示，数字产业化是“十四五”时期打造数字经济发展新优势的重要着力点之一。随着新一代信息通信技术进入应用爆发阶段，5G、人工智能等数字技术新业态层出不穷，产业生产体系更加完备。预计“十四五”期间，云计算、大数据等数字产业将带动超过60万亿元的经济产出。

重磅支持政策酝酿待出

“十四五”规划纲要勾勒了未来五年数字经济建设与发展脉络，在此基础上，多部门近期密集发声，强化数字经济顶层设计，一系列重磅支持政策正在加紧制定。

国家发改委表示，将做好“十四五”数字经济专项规划的编制，加强关键数字技术的创新应用，加快推进数字产业化和产业数字化，完善数字治理体系，提升数字服务水平。此外，相关部门正研究出台新时期推动“互联网+”政策文件，强化对数字经济与实体经济融合重点方向的政策引导，进一步调动社会积极性。

新型基础设施是夯实数字经济发展的基础。记者获悉，“十四五”新型基础设施建设相关规划正在编制，将加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系，推进数据中心、5G绿色高质量发展。此外，国家互联网信息办副主任杨小伟日前在国新办发布会上表示，正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，包括将加快信息基础设施的优化升级，加快5G网络规模化部署，前瞻性地布局6G网络技术储备，全面推动IPv6应用的规模部署。

产业发展方面，工信部表示将围绕“十四五”规划纲要里列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，重点发力，以应用为牵引，推动大数据、人工智能、区块链等产业发展，着力培育开源生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

地方也积极推进“十四五”时期数字经济提档加速。例如，湖南提出到2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到11%，建设全国数字经济创新引领区、产业聚集区和应用先导区。浙江提出到2025年，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达15%，打造全球数字变革高地。

加快与实体经济深度融合

在专家看来，在多重利好政策的支持下，数字经济建设将迎来新一轮高潮，但同时数字经济和实体经济融合发展水平有待提高，数字经济的潜力也需要进一步激活与释放。

“供给方面，当前数字产品和服务尚在孕育期，新业态内容单一、交互性待提升，盈利模式仍在探索，新动能作用有待提升。”高婴劢表示，下一步需坚持双轮驱动、融合为要。在推动数字产业化上，着力突破关键领域基础核心技术，培育生态主导力强的龙头企业，发展数字产业集群，打造5G、云计算、大数据等数字产业竞争新优势。在加快产业数字化上，充分发挥我国数据资源规模优势和丰富应用场景优势，以新一代信息技术与各行业融合发展为主线，深挖各类主体信息化消费需求，加快传统产业应用创新和模式创新，扶持新业态新模式发展。

中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长孙克指出，5G、工业互联网、人工智能、物联网等新型基础设施尚处于起步阶段，数字化转型基础还需夯实。贯穿整个制造业过程的生态化部署较少，为用户提供整体解决方案的能力不强，数字化转型软硬件整合解决能力需要进一步提升。

对此，孙克表示，推动数字经济与实体经济融合，重点、难点和关键都在制造业。要夯实制造业数字化基础，积极推进企业数字化改造，深化各环节的数字化应用。坚持智能制造主攻方向，加快工业互联网创新发展，发展智能制造、服务型制造、规模化定制等数字化新模式新业态，不断拓展数字经济发展新空间。

(责编：王震、吕骞)