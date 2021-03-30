张小洁

原标题：存在五项违规行为 星期六收深交所监管函

3月29日，深交所向星期六股份有限公司发出监管函，指出该公司存在关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务、前期会计差错、未及时披露相关会计估计变更、长期股权投资信息披露不完整、未严格执行新金融工具会计准则等五项违规行为。

监管函显示，星期六于2018年、2019年分别向公司关联方佛山中麒销售商品4247.12万元、4580.45万元，并于2019年向佛山中麒转让应收账款2693.87万元。对于上述关联交易，星期六未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，直至2021年3月22日才召开董事会会议进行补充审议并公开披露。此外，星期六控股子公司上海淘趣电子商务有限公司、佛山星期六电子商务有限公司、佛山星期六鞋业有限公司于2020年6月16日至18日分别向公司关联方杭州宏臻商业有限公司、杭州欣逸商业有限公司采购鞋类产品3585万元和400万元。对于上述关联交易，星期六未按规定及时履行关联交易审批程序及披露义务，直至2020年8月28日才召开董事会会议进行补充审议并公开披露。

长期股权投资信息披露方面，监管函指出，2019年7月至9月，星期六与佛山市南海区元麒投资有限公司共同投资设立三家联营公司，星期六出资比例均为45%。2016年8月，公司作为有限合伙人投资设立北京奥利凡星管理咨询中心，出资比例99.9%。公司在2019年及以前相关年度的合并财务报表附注中均未披露对前述长期股权投资信息，直至2021年3月22日才在《关于2018年、2019年年度报告的补充更正公告》中补充披露上述长期股权投资信息。

(责编：王震、吕骞)