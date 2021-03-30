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一季度新成立基金规模破万亿

罗逸姝
2021年03月30日09:31 | 来源：经济参考报
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原标题：一季度新成立基金规模破万亿

同花顺数据显示，以基金成立日作为统计标准（下同），截至3月29日，今年一季度已经有418只基金成立，调整后的发行份额突破万亿份，为10550亿份。与去年一季度的297只、5136亿份相比，发行数量同比增长40.7%，发行份额同比增长超过100%。

万亿新发基金中，混合型基金占七成以上。股票型基金共有114只，调整后的发行份额为1479亿份，混合型基金246只，调整后发行份额7695亿份，债券型基金47只，调整后发行份额1070亿份，三类基金发行份额占比分别为14.02%、72.93%和10.14%。

从3月数据来看，此前一度“遇冷”的基金发行开始呈现企稳态势。同花顺数据显示，截至3月29日，3月以来新成立基金数为165只，数量多于1月的133只和2月的120只；但调整后的发行份额合计仅为2682.15亿份，相比1月的4901.20亿份和2月的2966.80亿份分别下降45%、9.57%。

值得注意的是，市场震荡下，部分机构开始将发行重点转移至收益较为稳健的债券型基金上。同花顺数据显示，3月债券型基金的发行数量为20只，相比今年2月的10只增长进一倍，而股票型基金的数量则为42只，仅仅略高于2月的37只。从发行份额来看，与1月和2月相比，3月股票型基金的发行份额明显减少，份额占比从2月份的17.65%下降至13.07%，债券型基金发行份额占比则从2月的10.13%大幅上升至16.65%。

平安证券指出，受疫情影响较大以及受政策支持的行业也可做长期布局，如医药、消费、科技和制造行业。对于风险偏好较低的投资者，可适当配置具有避险功能的债券型和货币型基金。

(责编：王震、吕骞)

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