人民网北京3月30日电 （王仁宏）据民政部官网消息，3月29日，民政部会同中央网信办、工业和信息化部共同召开互联网平台协同打击整治非法社会组织工作座谈会，广泛引导和动员互联网行业参与打击整治非法社会组织工作，对非法社会组织网上活动持续形成高压态势，加快形成线上线下治理闭环。

会议指出，互联网不是法外之地，不能为非法社会组织活动提供温床。近年来，随着信息技术的进步、科技手段的发达，越来越多的非法社会组织为逃避监管和打击，不断变换活动方式，从传统线下为主，开始逐渐向网上转移。这些非法社会组织依托互联网开展活动，手段更便捷、扩张更迅速、行为更隐蔽，更有不少打着“中国”“中华”“国家”等国字头旗号，发布虚假信息、开设冒牌网站、开通不实新媒体账号，对广大社会公众极具迷惑性，严重损害了人民群众的切身利益，严重损害了合法社会组织的正当权益，严重损害了党和政府的形象，必须下大力气予以坚决惩治。

会议认为，互联网平台是社会治理的重要主体，对于搜集非法社会组织活动证据线索，遏制非法社会组织虚假信息网络散布传播，开展网上打击整治非法社会组织行动等，既有先天优势，还有技术基础，更有主体责任。各互联网平台应充分发挥行业作用、自身优势、专业特长，从四个方面配合做好打击整治非法社会组织工作。

一是要提高思想认识。各互联网平台要做好相关政策的学习贯彻，深刻认识打击整治非法社会组织工作的极端重要性和紧迫性，切实增强打击整治非法社会组织的思想自觉、政治自觉和行动自觉，认真履行自身义务，积极配合工作开展。

二是要开展自查自纠。各互联网平台要对非法社会组织提供服务情况进行梳理排查，建立健全相关制度规范，加强用户真实身份信息核验，强化平台信息发布的审核管理，不得向非法社会组织提供广告、宣传、活动等一切服务。

三是要做好线上处置。各互联网平台要发挥自身信息搜集、数据检索等方面的技术优势，协助政府有关部门开展非法社会组织全网排查，依托数据治理推动非法社会组织行为早发现、早监测、早预警，配合做好非法社会组织活动曝光，探索对非法社会组织主体进行标注预警。

四是要加强宣传引导。各互联网平台要发挥网络“麦克风”作用，配合做好打击整治非法社会组织工作成果、合法社会组织正能量发挥等内容的宣传报道，营造风清气正、健康向上的社会组织发展舆论环境，为中国共产党百年华诞营造良好社会氛围。

与会平台代表一致认为，党中央、国务院关于打击整治非法社会组织的决策部署，以及民政部等部门整治非法社会组织网上活动的决心和行动，充分体现了以人民为中心的价值导向，十分及时、十分必要。与会代表表示，下步将按照民政部等部门打击整治非法社会组织的工作要求，积极履行主体责任，将工作压力转化为行动动力，积极配合做好后续工作。与会代表还结合自身平台特点和行业发展情况，介绍了下步配合开展打击整治工作的初步打算，并提出了相关建议。

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