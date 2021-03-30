李栋 汪瑞华 杨赛君

砀山的故事，离不开酥梨。

酥梨，是砀山的传统产业，也是人们奔向小康的主打产业。

因为酥梨，农村电商在砀山兴起；因为百万亩连片果园，乡村旅游在砀山成为时尚，梨园马拉松、马术耐力赛也在这里跑出了生态范儿。

日前，第26届砀山梨花节如期举办，中国知名三农专家走进砀山，为当地乡村振兴发展出谋划策。走村道、入企业、进梨园，专家们一路走一路看，一路评一路议。

清华大学中国农村研究院副院长张红宇认为，砀山发展模式的精髓，在于四个结合，即农旅结合、农文结合、农工结合、农贸结合。

农旅结合：不仅卖好梨 还卖好风景

砀山位于安徽省最北部，皖苏鲁豫四省七县（市）交界处，被誉为“世界梨都、水果之乡”，这里除了坐拥百万亩连片果园，同时境内还有近百里的黄河故道。

一家四口在梨园内赏花。人民网 陈若天摄

凭借这样的资源禀赋，张红宇认为，在砀山，农业和旅游业相结合具有天然的比较优势，尤其水果产业和旅游业相结合，更是独树一帜。

近年来，砀山围绕梨树，持续丰富乡村旅游内涵，促进一二三产业融合发展，在打响“砀山酥梨”品牌的同时，打造乡村旅游节庆活动，促进富民增收。

“通过接连举办20多届的梨花节和采梨节，不仅带动了生态环境保护，还带动了乡村旅游休闲，把有边有形的农田向无边无形的乡村深入，这与乡村振兴的理念不谋而合。”张红宇如是说。

在宿州市政协副主席、砀山县委书记王广敏看来，百万亩连片果园，本身就是天然氧吧，如果只是种梨卖梨，就不能把梨园的效益发挥到最大化。“卖风景！”简单明了的三个字，道出了砀山农旅结合的初衷。

事实证明，对于砀山来说，多少年来，树还是那树，花也照样年年开，但通过农旅结合这篇文章，打开了市场、提升了名气、带来了人气。

农文结合：始于酥梨 又不止于酥梨

砀山县的飞跃始于酥梨，却不满足于酥梨。

在张红宇看来，如果仅仅是把农业和旅游业结合起来，这种现象在全国并不罕见，但是当农业和文化相结合，这就是一篇大文章。

砀山是传统的农业县，也是传统的水果县，如果仅仅是就农业说农业、就种植说种植，农民致富的问题很难解决，乡村更谈不上振兴。

黄河故道马术表演。（资料图）人民网 王晓飞摄

近年来，书画文化、体育文化和马背文化逐渐在砀山兴起，“梨园里跑马拉松，是生态马拉松；梨园里纵马驰骋，可以体验逐鹿中原、跃马黄河……这就是我们的优势。”砀山县委常委、副县长王胜利一脸自豪。

如今，砀山不仅成为全国马拉松银牌赛事举办地，还是全国马术最高星级赛事的承办地。

连日来，在梨树王景区，各式民俗展演几乎天天上演，有唢呐艺人展露绝活的、有版画传承人现场印版的、有艺人拉腔唱起四平调的，还有民间活动斗鸡和斗羊，在普及非遗知识的同时，也为梨花节增添了浓浓的传统文化味。

张红宇认为，不论是梨园跑马，还是梨园唱戏，这本身就是农业和文化的一种结合，也是一种传承。

农工结合：延长链条 蹚出发展新路

全国水果生产十强县、酥梨生产国家农业标准化示范区、全国100个无公害农产品（水果）生产示范基地达标县、国家级出口果蔬质量安全示范区……细数起砀山的“国”字号光环，都离不开水果。

砀山产梨膏深受市场青睐。人民网 王晓飞摄

“在解决了老百姓梨难卖的问题后，好梨如何卖好价？如何延伸酥梨产业链？又如何提高酥梨附加值？这些都与广大梨农利益息息相关。”张红宇说。

据统计，作为水果之乡，砀山县年产各类水果30亿斤，砀山酥梨15亿斤，这其中，三分之一鲜食，三分之一加工，三分之一储藏以保证常年销售。

近年来，汇源集团、科技食品、海升集团等全国水果加工知名企业先后落户砀山，初步形成了以水果加工产业链为纽带的“企业簇群”和“块状经济”。目前全县水果加工能力达到120万吨，罐头加工29.1万吨，饮料5.4万吨。

看过砀山水果产业的深加工，张红宇感慨，这是一二三产融合的典范，并建议要把水果产业，做成食品产业和健康产业，延长产业链条，优化产业结构，更好发力县域经济和乡村振兴。

农贸结合：触网上线 扩大销售半径

提到砀山，除了最为知名的酥梨，还有绕不开的农村电商。

2015年，砀山县开始大力发展农村电商，短短几年时间，在解决过去丰产不丰收问题的同时，带动了更多人就业创业，也带动了快递物流、彩印包装、创意设计等产业的协同发展。

随着电商兴起，一大批年轻人开始触网带货。人民网 王晓飞摄

近年来，随着电商模式的升级，直播经济开始兴起，一大批年轻人触网带货。去年网络梨花节期间，砀山县助农扶贫直播仅用3天，就销售酥梨1300余万斤，销售额达2610万元。

政府积极作为、草根踊跃创业、企业自愿转型，可以说，在互联网浪潮中，不论是过去助脱贫，还是如今兴乡村，砀山县的电商产业均起到了很好的示范引领作用。

截至目前，砀山县拥有电商企业4265家、网店和微商6万多家，农产品年网销额超60亿元，15万人从事电商物流等相关产业。通过电商，砀山物流配送行业也跟着兴起，目前，全国十大物流公司在砀山均有布点，申通物流更是把分拣中心建在了砀山。

如今，砀山县不仅是国家电子商务进农村综合示范县，也是安徽省电子商务示范标杆县，电商发展如火如荼，过去“养在深闺”的优质梨产品，通过四通八达的物流网，飞入了千家万户。

眼下，正值千树万树梨花开的季节。

时至今日，甘甜酥脆的砀山酥梨，已成为当地百姓致富增收的重要产业，素洁的梨花装扮了这个春天，也绽放出了乡亲们对幸福的向往。

(责编：刘佳、章斐然)