3月29日，在2021川渝媒体见面会上，BOE（京东方）首次披露其在西南地区总体战略布局，即构筑成都、绵阳、重庆三地为核心的西南产业集群，包括6条半导体显示生产线、1个研发中心、2个智慧系统创新中心、1个数字医院等，累计投资规模约2000亿元，助力打造西南万亿级产值规模的电子信息产业带。近年来，BOE（京东方）依托其雄厚的技术能力、产品能力、制造能力及上下游产业链整合能力等核心优势，不断从业务布局、运营管理体系、企业规模、品牌形象等四个维度进行全面升级，并确立了“1+4+N”航母事业群的全新业务矩阵，向着构建物联网创新生态的目标稳步迈进。

BOE（京东方）执行副总裁、显示事业首席执行官高文宝在本次活动上表示：“当前，BOE（京东方）秉承‘芯屏气/器和’的坚持，正用技术创新融合培育富饶的物联生态‘沃土’；未来，BOE（京东方）将在全球用户心中树立一座‘BOE即物联’的丰碑。”

BOE（京东方）执行副总裁、显示事业首席执行官高文宝

四大变革助力二次腾飞 “1+4+N”航母事业群全线迸发

显示在物联时代是信息交互不可或缺的“枢纽”，BOE（京东方）的显示屏总体出货量及五大主流应用出货量均持续稳居全球第一（调研机构Omdia数据），全球每四块显示屏中就有一块来自BOE（京东方），为其从显示领域迈向物联网全域奠定了先发优势。2020年BOE（京东方）实现业绩逆市增长，预计净利润同比增长将超过150%。与此同时，BOE（京东方）还全面落实“四大变革”，开创物联网时代企业融合发展的新篇章。

业务布局上，BOE（京东方）从以显示与传感事业为主体转变为以半导体显示事业为核心，Mini LED、传感器及解决方案、智慧系统创新、智慧医工等事业融合发展的“1+4+N”航母事业群，并向智慧车联、智慧零售、智慧金融、工业互联网、智慧园区、数字艺术等各个物联网细分领域拓展。

品牌形象上，从全球半导体显示龙头转变为全球物联网创新企业，推动品牌价值飞速增长。2020年首次跻身全球品牌价值500强，并连续登上2020年全球最有价值科技品牌100强、最具价值中国品牌100强，同时还获评了新财富最佳上市公司。运营管理体系上，从矩阵式管控管理转变为适配物联网转型战略的“三横三纵”组织运营体系。建立起有力支援业务发展、敏捷响应、高效协同的组织机制和流程管理体系。企业规模上，随着物联网战略的全面实施，BOE（京东方）正在从千亿人民币向千亿美金营收全面迈进。

技术底蕴激发创新活力 打造融合发展新引擎

多年来，BOE（京东方）始终保持“对技术的尊重和对创新的坚持”，无论企业经营情况如何，始终将较高比例的营收投入研发，确保技术持续引领产业发展。作为一家全球性科技公司，BOE（京东方）累计可使用专利超7万件，PCT专利申请量位列全球国际专利申请排名第七位，连续5年进入全球TOP10。

当前，BOE（京东方）已全线布局一系列行业领先的半导体显示技术。在TFT-LCD（液晶显示）方面，通过搭载独有的ADS Pro超硬屏技术，形成超广视角、超高色域、超高刷新率等优势，在行业中首屈一指；在OLED（柔性显示）方面，BOE（京东方）柔性AMOLED显示屏出货量位居国内第一、全球第二。实现360°内外双向弯折，以及业内最小内折半径1mm的柔性折叠屏，获得全球多家头部客户的采用和青睐；在Mini LED方面，由BOE（京东方）自主研发的Micro LED显示产品创新采用玻璃基主动式驱动方式，具有无屏闪、低功耗、亮度均一、高效驱动、健康护眼等优势。

在显示技术优势基础上，BOE（京东方）正全面构建“软硬融合+智能物联”的技术体系，一方面打造多元化的软硬融合智能终端产品体系，加强软件平台应用创新和集成能力；另一方面，形成了行业领先的AIoT技术优势。围绕人工智能技术，已提炼和沉淀出40余项AI关键能力，正在全面向细分行业渗透、落地。截止目前，在人工智能和大数据算法领域，BOE（京东方）荣获8项算法冠军，25项技术位列世界Top 10。

人才战略铸就物联网转型坚实后盾

BOE（京东方）一直秉承“科技价值源于以人为本”的理念，全面构建“正直诚信、勤奋务实、国际视野”的用人标准。员工平均年龄28岁，研发人员超过2万人，海外高级专家近1500人，已逐渐形成专业、科技、年轻、高学历等独特的人才特征。在“开放、多元、包容”的用人理念下，从人才招募、人才培养、职业发展、薪酬福利等维度构筑起具有全球竞争力的人力资源管理与发展体系，股权激励等长期激励计划助力员工实现个人价值与企业价值的共赢。

在人才培养与激励方面，BOE（京东方）致力于为物联网产业的可持续发展打造生力军。为推动人才队伍建设培育，BOE（京东方）大学与各专业组织为员工持续赋能；BOE（京东方）测评中心的专业测评，为员工提供与个人能力适配的岗位；在多样化内部管理体系下，公司提供丰富的物联网创业资源，鼓励员工内部创业。一系列人才举措，不断激发BOE（京东方）人的创新活力，为物联网转型提供坚实后盾。

乘区域发展东风开创新天地 共建川渝全新增长极

当前，川渝两地正在共建电子信息产业经济走廊，打造全国重要的电子信息产业基地和全球电子信息高端研发制造基地。川渝两地优越的营商环境、开放友好的产业政策为科技企业的发展提供了一片沃土。

BOE（京东方）在成都、绵阳和重庆总投资约2000亿元的布局，吸引逾80家上下游配套企业落地，提供就业岗位2.6万个，预计未来两年将新增工作岗位2万余个。此外BOE（京东方）还与四川大学、电子科技大学、西南科技大学等高校建立产学研互补机制，并与电子科技大学组建联合创新研究院。BOE（京东方）的智慧物联解决方案也在川渝大地上落地开花：城市光空间解决方案应用于成都天府国际金融中心双子塔，智慧金融解决方案应用于川渝多家金融机构，助力川渝地区数字化转型。

“千亿级西南战略”仅是BOE（京东方）全面推进其物联网转型的一个缩影。以西南辐射全国，BOE（京东方）将携手合作伙伴共同构建物联新生态，推动全行业数字化转型进程，为人们创造更加智慧美好的新生活。

(责编：刘佳、吕骞)