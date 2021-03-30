人民网北京3月30日电 （记者李彤）“2020年我国农产品加工业营业收入超过23.2万亿元，同比上年增加1.2万亿元，农产品加工转化率达到67.5%。”在近期由中国农业科学院、北京市科学技术协会主办的“科技创新引领农产品加工业高质量发展”活动上，参会嘉宾表示，当前我国农产品加工自主创新能力不断提升，但也面临配料依赖进口、梯次加工技术缺乏等现象，建议进一步完善协同创新体系，实现技术装备自立自强，促进循环利用、高值利用和梯次利用。

据介绍，“十三五”时期我国农产品加工业，精深加工、产后减损和绿色供应链产业化关键技术装备取得突破；建立了较完善的农产品品质安全监测、标准法规体系，农产品质量安全水平不断提升；三产融合新业态、新模式、新产业不断涌现，显著拓展了农民增收的空间。

“农产品加工业是构建乡村产业链的核心，是体量大、产业关联度高、农民受益面广的乡村产业。农产品加工在减损保鲜、巩固脱贫成果、促进乡村产业兴旺、提高产地溢价和‘三创一体’等方面发挥了重大作用。”中国农业科学院副院长孙坦表示，“十三五”期间，中国农业科学院相继攻克技术难题，形成了一批具有自主知识产权的新技术并快速应用，实现了加工设备由“跟跑”向“跟跑、并跑、领跑”并存的转变。

参会嘉宾表示，在取得成绩的同时，也要看到农产品加工业还存在不小的提升空间。中国农业科学院农产品加工研究所所长王凤忠介绍说，我国在关键酶制剂和配料依赖进口，还面临“卡脖子”现象；产后损耗大存在技术短板，缺乏绿色精准的减损保鲜技术，缺乏智能化冷链物流技术；梯次加工技术缺乏，附加值低；对资源综合利用缺乏部署；农产品加工装备自主创新能力较弱。

孙坦认为，要以构建现代乡村产业体系为着力点，统筹支持初加工、精深加工和综合利用协调发展。推进要素集聚，以一村一品、农业产业强镇、特色产业集群等项目为抓手，建设一批农产品加工产业园，创建一批农村一二三产业融合发展先导区。

“要推进科技创新，攻克一批农产品加工工艺和设备瓶颈难题，集成创新研制一批科技含量高、适用性广的加工工艺及配套装备；推进主体培育，扶持一批农产品加工大型企业，创建一批加工示范企业，推介全国农产品加工业百强企业，促进循环利用、高值利用和梯次利用。”孙坦说。

王凤忠强调，要进一步完善协同创新体系，开展基础理论研究、提供理论支撑，重点突破农产品自动化采收贮运、绿色保鲜、在线分级分选等农产品现代化加工保障共性关键技术，推进国家级科研平台的建设。

在活动上，北京市科协调研宣传部副部长李磊表示，北京市科协一直致力于为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务。希望与中国农业科学院进一步加强合作，更准确、科学地做好农产品加工领域的传播，把优秀科技人物、好的科技成果推广出去。

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