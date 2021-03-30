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业界：农业服务面临机遇期 以服务过程专业化助推产业现代化

2021年03月30日10:14 | 来源：人民网
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人民网北京3月30日电 （记者李彤）“在大国小农的背景下，我国发展农业专业化、社会化服务特别重要。”“通过服务过程的专业化，能够带动农业产业化，解决单一农户办不了、办不好、办起来不划算的事。”在近期举办的“2021中国农业服务者大会”上，参会嘉宾表示，近年来我国农业社会化服务蓬勃发展，但服务能力和半径还有不小的提升空间，专业化服务人才不足，行业标准亟待完善。要进一步提升农业服务的能力水平，促进小农户与现代农业衔接。

在会议上，全国政协农业和农村委员会副主任、原农业部副部长陈晓华表示，目前我国农业专业化、社会化服务组织超过90万家，服务农户7000万余户。特别是面对新冠疫情的影响，农业服务组织积极向农户提供帮助，对全年粮食丰收和保障农产品供给发挥了重要作用。

农业专业化、社会化服务，能够解决哪些问题？陈晓华认为，随着农村人口老龄化、农业兼业化的发展趋势，农业生产对专业化、社会化服务提出了更高要求，来解决小农户分散生产的问题，带动和引导小农户走向农业现代化。并采取了统种统收、统防统治等方式，实现了连片种植、降低成本的生产规模效应。

农业农村部农村合作经济指导司司长张天佐表示，通过生产过程的专业化、标准化和集约化，能够助推农业发展的现代化。农业专业化、社会化服务能够解决一家一户老百姓干不了、干不好、干起来不划算的问题。农业服务组织可以把适用的品种、技术、组织方式、人才和资金等资源，导入到农业生产过程中。

谈及发展农业专业化、社会化服务面临的问题，陈晓华说，当前我国农业服务能力不强，技术装备较落后，服务规模不大，服务半径比较小；服务的领域不宽，产前产后服务较少；服务的质量不优，专业人才比较缺；服务的标准化流程还不够健全。

农业服务发展空间广阔，未来面临着重要的机遇期。张天佐说，农业服务有着强劲的市场拉动，我国老龄化日趋严重，迫切需要社会化服务主动跟进，共性的需求是产业发展的商机；行业发展有着良好效益，在产前产后能够实现农民省钱、服务增效；有着政府部门的支持，通过补服务，能够将技术、装备、设施、人才用起来；积累了较为成熟的模式。

围绕大力扶持农业专业化、社会化服务发展，陈晓华建议，进一步加大财税政策支持力度，更好提升服务组织的发展能力；创新金融服务方式，解决服务组织融资难、融资贵等问题；扩大保险支持范围，降低服务组织的运营风险；加强农业基础设施建设，创造良好的生产服务条件；注重服务人才培养，打牢服务组织的发展基础。

“农业服务要以市场需求为导向，以市场主体为重点，推进社会化、专业化服务组织的发展。加大资源整合共享，把资源盘活利用好，促进多类农业服务主体共同发展，在政策和管理上创造农业服务良好的发展环境。”张天佐也提醒说，农业服务是个逐步发展的过程，不能冒进。要寻找共性的成规模的需求，太分散、不成规模难以形成商业模式。在组织形式上，要通过“服务组织+合作社+农户”“服务组织+村集体经济+农户”等形式，发挥桥梁作用，提高服务组织的效率。

此次大会由中国农业生产性服务业联盟、中国农业风险研究会主办。

(责编：刘佳、章斐然)

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