3月30日，聚焦在同城一对一急送领域的闪送，宣布完成1.25亿美元D2轮融资。本轮融资由顺为资本、五岳资本、SIG海纳亚洲、天图投资、海松资本、Alpha Square Group、Axiom Asia Private Capital、千山资本及中财荃兴钧源共同投资，光源资本担任财务顾问。本轮融资后，SIG海纳亚洲成为闪送第一大机构投资方。

SIG海纳亚洲，持续多轮参与了闪送的融资。SIG海纳亚洲董事总经理龚挺认为，“闪送是在移动互联网时代用算法和大数据对一个看似传统的行业进行了卓越的数字化创新，从而使得人、货、运输方式在时间和空间上进行最优化和高效的匹配。随着国民生活品质的提高和对商业高效率化的追求，越来越多的用户愿意使用闪送这种点对点的同城快递服务，以可以承担的小溢价得到最有时效的优质服务。从四年前SIG第一次投资闪送到今天再次加码，我们目睹和参与了闪送成为一个家喻户晓的消费服务品牌的过程。我们坚信闪送的持续高增长是可期待的。”

闪送作为目前同城即时速递行业的一对一急送平台，是同城即时速递行业的开拓者，定义了平均一小时送达全城的递送时效标准。闪送一对一的服务模式，明确闪送员从取件到送达全程一次只服务一个客户，点对点送达，所以服务的时效更快、确定性更高、安全性更好，也能够为客户不同类型的递送提供各种专属化的服务。截止目前，闪送平台闪送员注册量累计超过400万，每天能够接单的闪送员超过100万，闪送为他们提供了一个自由增收的平台。每天接单10单以上闪送员平均月收入超过9000元，其中高收入的闪送员年收入超过20万；大部分通过业余时间接单的闪送员，每月会增收几千元，改善了他们的生活品质。同时由于闪送服务解决了用户“急、忙、难、懒”的问题，所以服务完成后客户都会对闪送员表达真心的感激，让闪送员获得了尊重和社会认同，促进了社会的和谐美好。闪送员每次只送一单，不会出现拼单配送途中，多个客户不断催单的情况，极大的减少了闪送员的焦虑，也确保了闪送员路上的安全。

继续参与本次闪送融资的顺为资本合伙人程天表示，“顺为始终看好那些能够从解决用户底层问题出发，提高社会效率并肩负社会责任感的优秀企业，闪送便是其中颇为亮眼的一家。成立七年以来，100余万名闪送员，穿梭于222个城市的大街小巷，为一亿多位用户解决紧急递送难题。通过服务快速崛起，占据即时配送市场的主导地位。”

第三方调研机构易观数据显示，截止到2019年年底，闪送累计服务用户已超过1亿，用户规模领先同行业。目前在闪送平台上的服务品类达到1600多种，囊括证件、文件、礼品递送、鲜花、蛋糕等配送以及O2O服务，并与金融、旅游、餐饮、快消、医疗、互联网等多个行业客户建立合作，满足了各种业务场景中的紧急递送需求。当前闪送服务时效达到平均1分钟响应，10分钟上门，60分钟送达全城，基于高品质的一对一急送服务，闪送改变了很多用户的生活和工作习惯，也为电商、商超、医疗、金融等行业带来了经营模式的变革，进而吸引了投资方的持续看好。

作为闪送本轮融资财务顾问，光源资本对闪送的发展潜力一直保持信心，坚信闪送的服务场景未来仍有较大的跨领域拓展空间。光源资本创始人、CEO郑烜乐表示，“成立7年来，闪送始终坚持一对一急送的定位，由此形成了极高的品牌壁垒。在品牌的信任感之上，其商业场景也突破了单纯送东西这一定位，消费者自发性地将闪送服务应用到如排队、买东西、陪伴、救援等各种创新场景中，闪送的商业边界被不断的突破。过去十年，中国的服务电商经历了从无到有的过程，而未来十年将是品质制胜的时代。我们期待闪送持续拓展业务边界，打造中国最大的品质S2C（Service to Customer）平台，惠及越来越多的消费者。”

(责编：刘佳、吕骞)