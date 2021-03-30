近日，在少儿编程领域一直坚持自主创新、实现编程工具全面国产化的领跑者编程猫入选了人民日报社“品牌强国计划”。

编程猫入选人民日报社“品牌强国计划”。受访者供图

据悉，“品牌强国计划”是人民日报社集全社优质媒体资源重磅推出的一项品牌计划，秉持权威公信、代表中国立场、扶持民族品牌，为中国品牌创新升级注入活力，为中国品牌享誉全球保驾护航。

成立于2015年的编程猫，作为专注研发适合4至16岁青少儿编程教学体系的教育科技企业，一直以技术驱动教育革新，以“为下一代提供更有价值的教育”为使命，全面培养孩子编程思维、逻辑思维和创造性思维。凭借在技术及内容层面的创新实力，编程猫成为首批获中国质量认证中心在线教育服务5A级认证证书的四家头部优质企业之一，同时还入选中国网络社会组织联合会在线教育专业委员会成员，并当选副主任委员单位。

编程猫创始人兼CEO李天驰表示，在线教育在疫情的催化下高速发展，但教育的本质并没有变。做教育，沉下心，才能走得远，企业始终要有社会责任感，要注重师资选拔和培训，注重内容和产品的研发迭代、质量提升。“在少儿编程领域，我们一直坚持‘用工具来开发孩子创造性思维’的理念和定位来打造产品，为社会和消费者提供优质的教育服务，助力编程教育的普及。”他说。

据了解，截至目前，编程猫已与全国21000余所学校达成合作，将优秀的在线编程工具免费提供给乡村孩子使用，同时通过研发教材、双师课程包、师资培训等方式为教师赋能。作为唯一指定编写合作单位，该公司还参与了粤教版和湘教版的《编程教育》教材编写。此外，编程猫持续3年发起“蓝灯行动”，关爱自闭症儿童，联合中国光华科技基金会为全国117所“童心港湾”乡村留守儿童带去一堂编程课，联合多方力量，通过多种公益项目践行社会责任。与此同时，在与全球各方教育伙伴不断深化合作的过程中，编程猫还有力地传达出中国声音、贡献中国力量。作为“国际网络教育学院”联合发起单位，编程猫积极响应联合国教科文组织在全球的号召，助力保障发展中国家各类学校教育不中断，免费提供课程、技术和师资培训。

(责编：董童、吕骞)