金融赋能清洁能源企业 助力国家绿色低碳高质量发展
农业银行与金风科技签订战略合作协议
2021年03月30日14:35 | 来源：人民网
小字号
为贯彻国家“碳达峰、碳中和”战略部署，抢抓业务发展机遇，近日，农业银行与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订战略合作协议，成为在国家“碳达峰、碳中和”战略目标提出后首家与其签约的银行业金融机构。
近年来，农业银行不断创新金融产品，为金风科技提供了清洁能源领域、供应链金融以及投行等综合化金融服务，为金风科技承销国内首单绿色资产支持证券，办理全国金融市场首单“股息型股权投资”债转股业务、金风环保首笔并购贷款、金风科技首笔跨国集团跨境资金集中账户项下境外放款业务、农行首单股权收益权理财融资业务和国有商业银行中首家实现的“金风云信”供应商融资业务等，持续增强银企合作深度和广度。
据了解，一直以来，农业银行高度重视对清洁能源领域企业的金融服务，致力于服务金风科技等一大批清洁能源龙头企业高质量发展，积极助力国家绿色低碳发展。目前，农业银行绿色信贷余额总量位于同业前列；绿色贷款占全行贷款的比重高于银行业平均水平；绿色贷款增速连续多年高于全行各项贷款平均增速水平。此外，还充分发挥集团综合经营优势，建立起涵盖绿色信贷、绿色投行、绿色三农、绿色租赁、绿色投资、绿色基金等多元化产品和全市场服务体系。通过加大信贷政策倾斜和资源保障力度，引导资金向绿色产业倾斜，鼓励分支机构加大绿色信贷投放。目前，该行绿色信贷指标已覆盖钢铁、汽车、火电、风电、医药等55个行业信贷政策，有效发挥了其在支持产业绿色升级、防控环境与社会风险方面的积极作用。
(责编：董童、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 生态环境部公开征求意见：重点排放单位可以出售其依法取得的碳排放配额
- 人民网北京3月30日电 （王仁宏）据生态环境部官网消息，生态环境部今日就《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》（以下简称条例）公开征求意见。条例指出，碳排放配额分配包括免费分配和有偿分配两种方式，初期以免费分配为主，根据国家要求适时引入有偿分配，并逐步扩大有偿分配比例。…
相关新闻
- 评论
- 关注