为贯彻国家“碳达峰、碳中和”战略部署，抢抓业务发展机遇，近日，农业银行与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订战略合作协议，成为在国家“碳达峰、碳中和”战略目标提出后首家与其签约的银行业金融机构。

近年来，农业银行不断创新金融产品，为金风科技提供了清洁能源领域、供应链金融以及投行等综合化金融服务，为金风科技承销国内首单绿色资产支持证券，办理全国金融市场首单“股息型股权投资”债转股业务、金风环保首笔并购贷款、金风科技首笔跨国集团跨境资金集中账户项下境外放款业务、农行首单股权收益权理财融资业务和国有商业银行中首家实现的“金风云信”供应商融资业务等，持续增强银企合作深度和广度。

据了解，一直以来，农业银行高度重视对清洁能源领域企业的金融服务，致力于服务金风科技等一大批清洁能源龙头企业高质量发展，积极助力国家绿色低碳发展。目前，农业银行绿色信贷余额总量位于同业前列；绿色贷款占全行贷款的比重高于银行业平均水平；绿色贷款增速连续多年高于全行各项贷款平均增速水平。此外，还充分发挥集团综合经营优势，建立起涵盖绿色信贷、绿色投行、绿色三农、绿色租赁、绿色投资、绿色基金等多元化产品和全市场服务体系。通过加大信贷政策倾斜和资源保障力度，引导资金向绿色产业倾斜，鼓励分支机构加大绿色信贷投放。目前，该行绿色信贷指标已覆盖钢铁、汽车、火电、风电、医药等55个行业信贷政策，有效发挥了其在支持产业绿色升级、防控环境与社会风险方面的积极作用。

(责编：董童、吕骞)