据了解，去年全年，中信银行的联合融资突破“一万亿”大关，同比增长68%，充分展现出集团协同工作的价值、成效与影响力。

正如中信集团朱鹤新董事长所说：“作为一家产融结合的企业集团，协同是中信集团的优势，更是可持续发展的基础。”

长期以来，中信银行依靠集团的“金融+实业”协同资源，组建“中信联合舰队”深化“大协同”商业模式，为全行业务发展和经营转型提供强力支撑，为客户创造更大价值与更多新的贡献，这已经成为中信银行实现高质量可持续发展的关键所在。

依托集团力量加快转型升级

作为中信集团成员，对公金融向来是中信银行的“王牌”业务。

到2020年末，中信银行对公客户数量已经达到82.53万户。上至全球知名的独角兽企业，下至雨后春笋的小微初创企业。历经多年历程，中信银行对公金融已经打造了全面、高效、专业的业务体系。

如今，中信集团旗下不仅拥有包含中信银行、中信控股、中信证券、中信信托、中信保诚保险、中信国际金融控股、中信资产管理等在业内名列前茅的各类型金融子公司，且在资源能源、制造业、工程承包和房地产等实业领域掌握大量资源。

对中信银行而言，作为集团最大的金融子公司，发挥出集团金融与实业并举的独特优势，承担好集团协同主平台职责，不仅是深入贯彻落实新发展理念的客观要求，也是助推其轻资本转型发展、提升银行市值、打造最佳综合服务的必由之路。

随着协同工作的全面升级，一支规模庞大、实力出众的“中信联合舰队”浮出水面，也成为中信银行在新形势下加快转型升级的杀手锏。

据了解，中信银行正在不断探索、总结、提炼协同在不同区域内的发展案例和应用模式，加快复制推广，全面展现出协同模式的独特价值，合力打造政府服务提供商（柯桥模式、晋江发债模式）、产融协同排头兵（兰州撮合模式）、资本市场智囊团（小米撮合模式）、跨境服务先行军（豫资模式）、金融创新探索者（雄安模式）、零售生态架构师（“优享+”模式）等协同服务品牌，进而创造出更大的协同生产力。

中信银行方面表示，要通过扎实的融融、产融协同合作，有效扩大服务半径，为客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业化服务，形成互利共赢合作关系，携手打造共生共享的中信生态圈。

打造全新品牌建构

2020年底，中信银行通过系统整合对公业务品牌资产，推出了全新品牌主张——成就伙伴。

“仅仅依靠我们自身无法赢下每一场。‘成就伙伴，互利共赢’是我们持续获得资源支持，不断取得胜利的基石与保障。”中信银行公司银行部方面表示，中信银行对公金融有信心、有勇气、有实力表达“成就伙伴”。

银行因客户而存在，银行的工作必须因客户的需求变化而变化，要与客户建立心与心的链接。“成就伙伴”品牌主张正是如此，秉承“价值共创·利益共享”的伙伴精神，依托中信集团综合金融优势资源，与伙伴共生、共荣、共创新可能。

近年来，中信银行聚焦轻资本发展，加速从“信用中介”向“服务中介”转变，加快发展投行、代销等居间撮合类业务，重点拓展交易银行、资产托管等轻资本产品，为客户提供跨市场、跨期限的全方位服务。

目前，中信银行向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务等综合金融解决方案。其中，特色业务优势进一步巩固：总行成立交易银行部，大力发展交易银行业务；作为中信银行对公业务“大单品”，汽车金融业务自2000年率先在业内开展以来，始终保持同业领先地位；投行业务持续推进创新产品落地，保持了较快的发展速度；已在财政、社保、烟草、住建、医保等多个领域取得重要资格及账户；有力支持实体经济发展。

在“成就伙伴”主品牌下，中信银行有6+1的品牌子架构：政府金融业务品牌：助政务，惠民生；投资银行业务品牌：智慧投融，创新共赢；国际业务品牌：专业、快捷、灵活；供应链金融品牌：生态E链，成就共赢；汽车金融品牌：未来之路，与您同行；普惠金融品牌：小微企业轻松贷；以及交易银行品牌：不止于金融。

这一全新的从总行、业务到产品的品牌建构，有望助力中信对公金融走上新台阶。

构建银行对公业务数字化新模式

如今，加快数字化转型是当前银行业最重要的一道考题。数字科技已改变中国银行业，尤其几乎重构了零售银行业务的流程，但是对公金融业务的商业逻辑并未发生根本性改变。

尽管如此，数字科技必将在未来的金融服务中扮演越来越重要的角色，并将从获客、运营、风控等诸多方面进行重塑。

“未来，我们将加快推进全面数字化转型，在数字化竞争中跑出‘中信加速度’。”中信银行相关负责人曾指出，中信银行近年高度关注互联网时代所带来的“新经济、新模式、新趋势”变化，不遗余力加大科技投入，不遗余力让科技赋能业务。

数字化能力，正日渐成为银行业的核心竞争力之一。而“成就伙伴”的新品牌主张，毫无疑问对中信银行对公金融数字化水平提出了更高要求。

如何通过数字化转型成就伙伴？中信银行从理解产业生态入手，围绕着生态场景中的客户旅程，多措并举构建银行对公业务端到端数字化新模式，分别在客户认知体系、产品创新体系、渠道服务体系和营销工具支持四方面设立银行业务数字化转型的目标。

在中信银行对公业务部相关负责人看来，“互联网+公司银行”就是交易银行，中信银行打造对公业务“交易+”品牌，以发挥资源协同优势，构建互联的交易生态圈，更好地向客户的业务链条延伸。

成就伙伴，不止于金融，更在于一起建设良性的金融生态。未来中信银行将以企业商流、资金流、信息流和物流为抓手，在客户服务逻辑由“财务逻辑”向“财务逻辑+场景逻辑+数据逻辑”延展的基础上，解决客户“四流合一”的痛点和难题，真正与客户“在一起”。

最新出炉的中信银行2020年报显示，去年中信银行主动服务打赢疫情防控阻击战，推进各项业务转型，取得了较好成绩。去年全年，该行实现营业收入1,947.31亿元，比上年增长3.81%；归属于银行股东的净利润489.80亿元，比上年增长2.01%。

(责编：董童、吕骞)