近日，农业银行制定出台金融服务乡村建设行动专项服务方案，对相关工作做出全面安排，充分发挥农行金融服务乡村振兴国家队、主力军作用。

据农业银行相关人士介绍，该银行聚焦乡村公共基础设施建设、农村人居环境整治、农村基本公共服务、农村消费、县域内城乡融合发展等五大领域，提供丰富多样的金融服务。一是支持农村道路、供水保障、清洁能源、数字乡村建设发展和村级综合服务设施提升等五大工程建设，推动农村基础设施提质升级。二是支持农村改厕、污水垃圾治理等方面的建设，改善农村人居卫生条件，提升村容村貌。三是支持县域教育、医疗、养老服务设施建设，着力提高农村公共服务供给水平。四是支持县乡村三级农村物流体系建设、农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推动城乡生产与消费有效对接。五是支持县城综合服务能力强化、小城镇建设、以县城为重要载体的城镇化建设等，促进公共服务城乡一体化。

同时，农业银行围绕乡村建设行动中出现的新主体、新业态，坚持以政策、产品、模式、服务创新为抓手，不断提高金融服务乡村建设工作质效。在政策出台方面，下放权限、优化准入和担保条件，进一步完善信贷政策制度。在产品创新方面，根据当地乡村建设规划，研发区域性信贷产品。截至2020年末，已审批农村供水贷款13笔，投放贷款25.37亿元。在模式探索方面，携手社会力量，积极探索多种合作模式，共同支持乡村建设行动。在实践绿色金融服务方面，加大“绿色家园贷款”等绿色金融产品的推广力度，积极探索绿色信贷、绿色债券、绿色基金等绿色金融产品，切实在乡村建设行动领域深入贯彻绿色发展理念。

此外，农业银行充分发挥横跨城乡、集团经营、业务综合的优势，通过加强城市行与县域行的协作，建立实时共享与无缝对接机制，协同发力，提供实时、高效的金融服务。如农行成都高新支行和德阳什邡支行合作，协助电子科技大学成都学院办理什邡新校区项目选地、拆迁、土地招拍挂等手续，并组成2.39亿元内部银团贷款支持学院新校区建设，有力支持了当地城乡公共服务一体化发展。同时，充分发挥子公司专业职能与优势，行司联动，积极提供信贷、租赁、保险、投资银行等一揽子金融服务，满足乡村建设行动多元化的融资需求。

最后，围绕“数字乡村工程”工作安排，全面提升金融服务乡村建设行动的质量和效率。通过多渠道丰富涉农数据，以用户需求和体验为中心，打造一批“三农”特色的服务平台。以农村生产生活服务为抓手，着力提供智慧场景金融解决方案。截至2020年末，已建设县域有效场景5482个，其中县域幸福产业场景1295个，幸福产业贷款余额达到1289亿元。如，通过构建“POS+扫码”智慧医疗场景，在广东清远市清新区实现了对15家乡镇卫生院全覆盖，日均扫码笔数达到500笔，有效解决了当地乡镇基层卫生院收费渠道少、农民就诊缴费不便的问题。

(责编：董童、吕骞)