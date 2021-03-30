近日，小红书社区开启“知识偶像大赛”，从3月26日至5月7日将集结多个行业和领域的知识分享者，通过四轮晋级赛选出7位知识博主，最终组成“RED知识偶像团” ，助推更多知识博主出圈，扩大社会影响力。

据小红书方面介绍，自2020年6月以来，该平台知识品类内容成长迅猛，成为过去一年社区内发布量增幅最快的品类之一。与2020年6月时相比，目前知识品类笔记博主人数增幅超5倍，知识品类笔记发布量和消费量也实现数倍增长。用户对知识类内容的消费需求助推了“知识偶像”比赛热度，吸引众多站外知名知识博主参与，第一轮海选赛就产生了不少高热笔记。

据悉，此次“知识偶像大赛”包括海选赛、主题赛、PK赛和成团赛四个阶段。每轮比赛将设置一系列讨论话题，涵盖校园、职场、法律、财经、人文、艺术等7个领域，参赛者可以围绕话题在小红书站内发布视频笔记参赛。

第一轮海选赛阶段设置了评委会，将根据内容质量对参赛选手进行打分。此后三轮比赛，将由用户通过搜索、阅读、点赞等为参赛博主打榜，决定选手的排名和晋级，最终7名选手将获胜成团。参与博主有机会分享现金奖励，晋级选手将有机会获得千万级别的流量扶持，成团选手还将能参与到小红书制作的重磅栏目或活动中。

小红书社区知识品类负责人介绍，小红书知识博主在过去几个月成长迅速，在各自擅长的领域传递知识，形成了“人人都可聊知识”的氛围。“过去，我们以时尚美妆内容为人所知，但实际上知识、美食、出行等多品类内容正在泛化破圈。通过比赛，希望让更多人意识到，我们的用户既追求美，也更加追求知识内涵，知识偶像正从社区内诞生。” 小红书社区知识品类负责人表示。

(责编：董童、吕骞)