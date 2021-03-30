新华社北京3月30日电（记者刘羊旸）国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军30日在国新办发布会上表示，“十四五”时期我国可再生能源发展将进入一个新阶段，呈现出四个特征：

一是大规模发展。在“十三五”基础上，“十四五”期间可再生能源年均装机规模将有大幅度提升，到“十四五”末可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%。

二是高比例发展。可再生能源在能源消费中的占比将持续提升，到“十四五”末，预计可再生能源在一次能源消费增量中的比重将超过50%，可再生能源将从能源电力消费增量的补充，变为能源电力消费增量的主体。

三是市场化发展。从今年开始风电、光伏发展将进入平价阶段，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展。

四是高质量发展。“十四五”期间将提升新能源消纳和存储能力，既实现可再生能源大规模开发，又实现高水平消纳利用，更加有力保障电力可靠稳定供应，实现高质量发展。

国家能源局电力司司长黄学农表示，我国将大力提升电力系统的灵活调节能力。在发电侧，加强火电灵活性改造，包括推动抽水蓄能电站、天然气调峰电站的建设。在电网侧，加大基础设施建设，提升资源优化配置能力，特别要发挥大电网资源互济的作用。在用户侧，推进终端电能替代，提高需求侧响应能力。

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