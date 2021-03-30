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聚焦新市民住房问题 专家探讨行业发展新路径

2021年03月30日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京３月30日电 （许维娜）今年的政府工作报告提出，“保障好群众住房需求”“尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难”。近日，国务院参事室特约研究员、原国家统计局总经济师姚景源在2021中国智慧地产（第八届）高峰论坛上接受人民网财经采访时表示，面临城市住房的突出问题，首先应当明确新市民、青年人的目标群体，再进一步解决户籍人口和城市人口的差额问题。

“青年人才是希望，大城市如何留住青年人显得非常必要。”姚景源进一步强调，“应给年轻人创造良好的居住条件，不一定特别好，但要有助于他们创业创新，有助于他们成长。让青年人可以把更多精力放到创业和探求新知识上，做出新的贡献。建议政府部门持续推进廉租房、长租房等保障措施。”

姚景源还表示：“现在，我国的住房水平属于数量阶段，还未进入质量阶段，宜居、绿色、智能的居住仍有很大需求，有待探索和发展，未来房地产行业将继续为人民美好生活创造出更大的价值。”

如是金融研究院院长管清友在接受人民网财经采访时表示，房地产业经过20多年的市场化发展，我国人均建筑面积基本达到了国际平均水平，但使用面积还远远不够，“未来要实现住得好，城镇化建设还有很大空间，房地产行业仍有坚实的基本盘。”

管清友还指出，当前，房地产行业已过渡到后开发时代，“三条红线”监管政策的出台，表明房地产去金融化已成为重要方向，随着政策的收紧，炒房的投资性需求也在一定程度被抑制。

“住得好”是每一个购房者的切实需求，也是考验房地产商产品力的关键。尤其是在当前，广大购房者对于“住得好”这一需求，很大程度上来自住宅的智慧化、数字化。

对此，清华大学可持续住区研究中心主任孔鹏表示，掌握时空行为数据之后，可以让人基于资源去实现节能减排，最终让资源和环境之间形成一种动态的平衡，从而达到可持续的未来。

(责编：董童、高雷)

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