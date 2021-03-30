博鳌亚洲论坛秘书处发布2021年年会筹备情况。人民网记者 李彤摄

人民网北京3月30日电 （记者李彤）今日，博鳌亚洲论坛秘书处在京召开2021年年会新闻发布会，秘书长李保东介绍了年会筹备情况时说，将于4月18日至21日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会不仅是疫情形势下一次特殊的年会，也恰逢论坛成立20周年。得益于东道国中国对疫情的有力防控，本届年会将是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，规模约2000人。届时线上和线下均有中国领导人出席，中国领导人将出席大会开幕式，并参加中美企业家座谈会等一系列重要活动。

他说，2021年年会的首要任务是在确保防疫安全的前提下，帮助亚洲乃至世界各国凝聚发展共识、重塑增长信心。面对国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，各方普遍认为，加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。在生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作促进了亚洲及毗连地区的经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，也为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。 因此，今年年会的主题设为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。

李保东介绍了年会整体议题设计，今年的年会设置了数十场活动，大体分为六个板块，包括“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”。

其中，“解读中国”和“一带一路合作”是基于当前形势新增的板块，是应各方普遍希望加深对论坛东道国中国的了解和认识的需要而设置的。2021年是中国第十四个五年规划的开局之年。作为世界第二大经济体，中国正在向着“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”迈进。会议设置“解读中国”板块，是希望深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响。而另一个新增的“一带一路合作”板块，是希望以“一带一路合作”为例，探讨加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。“把握世界变局和亚洲的发展大势”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”这四个板块则分别聚焦宏观议题、行业议题、前沿科技和可持续发展。

据介绍，在上述六大板块议题中，既包括各方高度关注的“双循环”、金融开放等中国的发展走势问题，也包括碳中和、老龄化、新冠疫苗、数字经济等在国际上具有普遍意义的现实议题。论坛希望通过对这些议题的探讨，共同为后疫情时代的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

李保东表示，在纷繁复杂的国际形势下，只有以发展的眼光，维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。他强调，碳中和、气候变化等是国际社会重要议程之一，包括东道国中国在内的亚洲许多国家均高度重视。希望本届年会能就此总结经验、凝聚共识，并推动务实合作。

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