原标题：红星地产携手远洋资本打造多赢新典范

3月28日，远洋资本有限公司（下称“远洋资本”）宣布与红星美凯龙控股集团有限公司签署合作协议，双方将对重庆红星美凯龙企业发展有限公司（“红星企发”）及其下属的红星地产板块展开战略合作。本次远洋资本战略入股红星企发获得18%股权，股权转让对价为人民币10.3亿，入股后双方将展开进一步战略合作。

据了解，本次交易不包括红星置业，以及上海吴中路爱琴海等项目。据透露，双方战略合作后，后续还可能会有新项目合作。此外，这次交易并不涉及红星美凯龙旗下的商业管理爱琴海业务板块及家居流通的红星美凯龙股份公司。

业界互认的强强联合

据了解，远洋资本成立于2013年2月，是专注于从事另类资产管理的专业机构，业务范围包括不动产投资、私募股权投资、结构化投资、战略与创新投资等领域。

红星地产全称为上海红星美凯龙房地产集团有限公司，成立于2009年，是以“地产+商业管理+资产管理”三大业务协同配合，集大型商业和高端住宅开发于一体的综合性开发商。项目有购物中心、影城、高尔夫会所、星级酒店、精品百货等多种业态。截至去年底，红星地产已经在全国57座城市布局120多个项目。

根据CREIS中指数据，红星地产在最近3年的中国房地产百强企业中，位置均稳定在36、37名；在商业地产百强企业中，更是连续8年排名第二。

红星地产的销售合约额从2014年的96亿元增长至去年的654亿元，6年涨了近7倍。即便遭遇新冠肺炎疫情冲击，依然实现了37.7%的年复合增速。

十余年来，红星地产以“品质立身、执着匠心”的精神打造出十大IP，包括商业Mall爱琴海、美学大宅红星天铂、文旅项目梦系列等。集购物、餐饮、娱乐、休闲、亲子等业态于一体的商场爱琴海已经进入全国100余城。截至2020年12月，总签约120余个项目，管理面积超过1900万平方米，在营商业面积400多万平方米，年服务消费者近2亿人次。2020年全国已开业爱琴海项目平均运商铺出租率99%，租金收缴率97%。

在住宅领域，红星地产代表作红星天铂起步于2016年，短短几年已经落地30余子。红星天铂选址城市核心或高速发展优势地段，且聚集交通便捷、配套成熟、自然景观等人们生活所需的各种资源，满足用户“一步到位”的购房和生活需求。

“高筑墙、广积粮”共铸企业合作典范

红星系在地产领域一直有着自己的节奏。2020年4月，红星家具集团旗下的广东弘敏企业管理咨询有限公司就从融创手中获得了11%的金科股份。金科侧重于住宅开发，而红星美凯龙在商业地产的开发和运营上具备优势，因此双方可以实现业务互补。

远洋资本拥有丰富的资本运作经验。2020年，成功发行高级无抵押境外公募美元债券、创新创业公司债券、IDC新型基础设施ABS等产品。红星地产不仅品牌能力突出，而且土地资源丰富。据不完全统计，自2011年以来，红星地产仅在华东地区就拿下了45个商用和住宅用地，面积超过6000亩，主要分布在上海、常州、金华等地。丰富的土地储备和融资优势则为双方后续发展，积蓄了实力,或将成为互惠互利、合作共赢的经典范例。

(责编：董童、吕骞)