原标题：财报背后的京东健康：将社会责任感“编辑”进自身基因

3月29日，京东健康发布了2020年全年业绩公告。数据显示，京东健康2020年全年总收入193.8亿元，同比增长78.8%。截至2020年12月31日，京东健康的年活跃用户数累计8980万，一年净增3370万。这些核心财务数据及业务表现只是业绩公告的A面，其B面则是依托平台化履责对健康中国的助力。

时有所需，必有所为。对企业来说，助力健康中国建设，服务民众健康需要，还得秉持需求导向，靶向发力，实现卫生健康方面更高层次的供需平衡，真正做到“国有所需，企有所应”。

向现在要未来

建设健康中国，不是只布局未来，而是要“向现在要未来”；不是要回避时下现实里的老难题与新挑战，而是要以难点痛点堵点为切口拿出实招硬招。

2020年，经过抗击新冠肺炎疫情，凸显了“互联网+医疗健康”、慢病管理、公共卫生体系建设的重要性。可以看到，疫情期间，“互联网+医疗健康”确实发挥了重要力量。以京东健康为例，疫情发生后，平台第一时间全力保障药品和医疗防护用品等物资供应，开展覆盖全国、全部科室所有疾病种类的免费在线问诊，同时为预防人群和慢病患者推出用药指导和购药服务，向政府部门、医院、企业开放平台能力，帮助其建立线上免费问诊专区或疫情防控专区，有效缓解了看病难、买药难及企业复工难的问题。

紧急动员所有供应链资源，第一时间将防疫必备物资送到武汉等抗疫前线；邀请权威医学专家搞公益科普直播并在线答疑，帮助民众鉴别谣言，掌握疫情防控知识；上线“防范阻击新型冠状病毒肺炎”平台，为用户提供免费问诊服务超过1000万人次；上线向湖北省的“慢性病患者断药求助登记”公益平台与“全球免费健康咨询平台”；推出全国首个新冠肺炎核酸检测线上预约平台；与湖北省卫健委开启战略合作，助力湖北省新冠肺炎治愈患者和一线医务人员的心理疏导和全面康复；与多地政府、医院、企业合作，助其复工复产……京东健康的这些作为，印证了一点：在抗疫特殊时期，“互联网+医疗健康”平台可以发挥有益价值。

谋全局固底板补弱项

随着国内疫情防控进入常态化阶段，作为公共卫生防护网的“末梢”，基层社区卫生服务机构的重要关口与哨点作用不可或缺。今年政府工作报告就明确提出，加强全科医生和乡村医生队伍建设，提升县级医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系。

而以京东健康为代表的“互联网+医疗健康”平台，就在健康中国、乡村振兴战略的号召下，依托自身的供应链能力，在促进优质医疗资源下沉、提升基层医药供应链效率等方面做出了诸多有益探索。发起“健康中国·医药补助工程”，向全国建档立卡贫困户（含已脱贫贫困人口）提供每人每年度1000元药品补助金；发起“名医义诊直播”和“医药补助工程”等活动，提高偏远地区的优质医疗资源可及性；利用平台和技术优势实现顶级医生群体的连接，通过互联网平台将技术和知识传播给更多基层医生，也以专科专病角度切入，加强专科共建以及设立线下区域中心，通过院间连接来实现医生间的持续教育和专业互通，进而将服务能力下沉至乡镇村，整合、开放互联网技术能力，为村医诊所与单体药店提供数字化解决方案……京东健康正将医疗赋能的同心圆越画越大。

不漏下一个群体

针对特殊疾病人群的医疗健康难题，对提高卫生健康供给质量和服务水平提出了现实要求。围绕这些，京东健康等平台也是主动作为。与基金会战略合作，在互联网医生、远程医疗、智能呼吸康复设备等领域共同努力，为尘肺病患者救治和康复带来更便捷的新途径；成立“远程医疗公益团队”和“在线医疗志愿者医生团队”，聚集平台上的呼吸科专家医生资源和全职医生队伍，为尘肺病患提供远程医疗咨询、专家团队视频义诊等免费的专业医疗服务；发起了“罕见病关爱计划”，打造“医、药、险、公益”一站式解决平台，助力缓解罕见病群体确诊就医难、药品可及难、药品支付难三大问题，成立“罕见病关爱基金”，并动员京东全平台的商家为罕见病患者提供慈善援助……可以说，建设健康中国的需求在哪里，“互联网+医疗健康”以自身供应链能力和医疗健康服务能力践行社会责任的触角，就伸向了哪里。

此外，京东健康利用自身作为数字驱动的用户全生命周期全场景健康管理平台的优势和特点，致力于解决人们的痛点，将践行社会责任跟自己所长结合，将“尽自己之力而为”和“应他人之需而行”兼顾，将自身业务与“健康中国”的发展需要以合理自洽路径嵌合，取得了可期成果，也在预期之中。

(责编：董童、吕骞)