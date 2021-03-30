敦煌研究院与华为签署深化战略合作协议并成立联合创新实验
2021年03月30日18:16 | 来源：人民网
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3月30日，以“全场景数据保护，为智能世界保驾护航”为主题的2021数据保护产业论坛暨华为OceanProtect数据保护新品发布会在甘肃敦煌举办。会上，敦煌研究院与华为技术有限公司（简称：华为）在签署深化战略合作协议，双方将发挥各自独特优势，共同探索文物保护科技创新，支撑敦煌研究院数字化转型。同时，敦煌研究院与华为成立了文化遗产人工智能和数据保护联合创新实验，致力于实现文物保护关键技术的突破，探索孵化新的应用场景。
敦煌研究院院长赵声良，敦煌研究院副院长苏伯民，华为公司副总裁、数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰，华为公司甘肃总经理王宏有等嘉宾出席活动并签约。
据悉，本次协议签署是继2019年敦煌研究院与华为签署战略合作协议之后的进一步深化合作，双方将建立更加良好的沟通及交流机制，围绕大数据中心建设、联合创新、人才培养等领域，敦煌研究院将充分发挥在文化遗产领域保护、研究、弘扬和管理等方面的技术优势和管理经验，华为充分发挥云计算、大数据、物联网、人工智能、5G等方面的技术优势，强强联合，共同推动文物保护工作的全面开展。
此次深化战略合作协议的签署，标志着双方的合作迈入了新的阶段，双方将在科技与艺术融合领域进行广泛而深入的技术研究和应用实践，为国内文物保护事业创造新的辉煌。
(责编：董童、吕骞)
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