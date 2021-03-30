新华社北京3月30日电 3月29日出版的《瞭望》新闻周刊第13期在权威栏目——“治国理政纪事”专栏中刊发报道《纵深推进高标准市场体系建设》，第一时间采访参与《建设高标准市场体系行动方案》起草者等权威人士，深度剖析建设高标准市场体系这一战略之举的重要内涵和深意。

市场是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要优势与关键支撑。与现代市场体系相比，高标准市场体系的内涵增加了“制度完备、治理完善”八个字。

国家发展改革委有关负责人指出，高标准市场体系是对现代市场体系的延续和升级，更加强调制度的完备性、更加强调公平竞争、更加强调政府维护市场秩序弥补市场失灵的重要性。

如何认识高标准市场体系？上述负责人指出，可以从六方面理解：即高标准的市场体系基础制度，高标准的要素市场体系，高标准的市场环境和质量，高标准的市场基础设施，高标准的市场开放和高标准的现代市场监管机制。

如何建设高标准市场体系？行动方案从基础制度、要素市场、环境质量、市场开放、市场监管五方面发力。

第一，夯实市场体系基础制度。“建设高标准市场体系，首先还是要做好打基础的工作。核心还是正确处理政府和市场的关系。”全国政协经济委员会副主任刘世锦说。对此，行动方案在严格产权保护，实施全国统一的市场准入负面清单制度，塑造公平竞争的市场运行机制等方面作出部署。

第二，推进要素资源高效配置。深化土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化配置体制机制改革是建设高标准市场体系的重点和难点。

行动方案对要素市场改革和建设作出系列部署。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，这些部署立足于加强要素市场制度建设，着力破除制约要素自由流动的体制机制障碍，对实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平将发挥重要作用。

第三，改善提升市场环境和质量。这是建设高标准市场体系的重要任务，也是衡量高标准市场体系的重要依据。

中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员刘翔峰认为，提升市场环境质量的核心在于制定制度和严格执行制度。行动方案通过改善市场环境质量，促进供给和消费平衡发展，完善法治保障，持续优化营商环境，提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，为各类市场主体营造更加稳定、公平、透明、可预期的良好环境。

第四，实施高水平市场开放。这不仅体现在国内外开放领域的持续扩大，更体现为开放深度的持续拓展。

行动方案强调坚持深化市场化改革，有序扩大金融服务业及以医疗、教育、体育、托幼、环保、市政等领域为重点的社会服务业市场开放，完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，完善引导境外消费回流政策。另一方面，强调深化竞争规则领域开放合作，实现市场交易规则、交易方式、标准体系的国内外融通，推动制度型开放。

第五，完善现代化市场监管机制。行动方案分别从综合协同监管、重点领域监管、自律机制、社会监督等方面提出了具体措施，把该放的权放足放到位，该管的事管好管到位。王一鸣指出，这些举措有利于完善监管规则和机制，营造促进新经济健康发展的监管环境，也有利于加快构建现代化市场监管体系。

国家发展改革委有关负责人说，下一步将会同有关方面建立推进落实的工作机制，强化制度建设和示范引领，凝聚各方合力，尽快形成齐抓共推任务落实的良好局面。

(责编：赵欣悦、杨光宇)