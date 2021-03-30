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向世界发出邀请 “中国天眼”31日正式对全球开放

2021年03月30日19:58 | 来源：新华网
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新华社北京3月30日电（记者董瑞丰）这是一封来自“中国天眼”的邀请函——3月31日0时起，500米口径球面射电望远镜（FAST）向全球天文学家征集观测申请。所有国外申请项目统一参加评审，评审结果将于7月20日公布，观测时间将从8月开始。

“中国天眼”是目前世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜，能够接收到100多亿光年以外的电磁信号。

自2020年1月对国内开放运行以来，这一具有我国自主知识产权的重大科研基础设施，运行稳定可靠，已发现300余颗脉冲星，并在快速射电暴等研究领域取得重大突破。

中国科学院国家天文台有关负责人表示，“中国天眼”向世界全面开放，彰显了中国与国际科学界充分合作的理念。在开放合作中，中国的科学重器将更好地发挥效能，促进重大成果产出，为全人类探索和认识宇宙作出贡献。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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