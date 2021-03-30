3月30日，禹洲集团控股有限公司（以下简称“禹洲集团”）及其附属公司，公布截至2020年12月31日止年度经审计的综合业绩：集团累积合约销售金额约为人民币1,049亿6,711万元，按年上升39.74%。合约销售面积为6264616平方米，合约销售均价约为每平方米人民币16756元。

据悉，自2017年提出三年实现销售千亿目标以来，禹洲集团一直稳扎稳打，合约销售额从2017年的人民币403亿，到2018年的人民币560亿元，再2019年的人民币751亿元，再到2020年超额实现千亿目标。自上市以来，禹洲集团一直采用审慎的财务政策，积极主动进行债务管理，优化债务结构，致力于平衡财务风险及降低资金成本。

业绩显示，集团平均融资成本为7.19%，较2020年6月30日的7.22% 下降0.03个百分点。通过内部的降本增效和优化运营费用管控，集团2020年行政开支同比下降26.31%，销售成本同比下降42.09%，分销成本同比下降35.11%。平均一年内到期债务占总债务比例为29.55%，长短债排布科学合理。同时，禹洲集团境外美元债加权平均年限接近3.0倍，通过主动的债务管理，实现了债务结构的优化。另外， 2020年全年，该集团的预收账款科目同比实现了1.64倍的快速增长。

禹洲集团控股有限公司董事会主席林龙安太平绅士表示：“自1994年成立以来，集团一直致力于推动房地产市场平稳健康发展，为多个区域的城市化发展贡献了力量。展望未来，我们将继续秉承‘区域深耕，全国领先’的战略指导方针，紧紧围绕‘立产品、优服务、提运营’的目标，聚能人、强融资、精管理，全面聚焦产品和服务，坚持有质量的增长，积极把握市场机遇，确保公司稳健发展，持续为股东、客户、员工及整个社会创造价值。”

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