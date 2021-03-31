本报北京3月30日电 （记者丁怡婷）记者从30日召开的国新办新闻发布会上获悉：我国可再生能源开发利用规模稳居世界第一，为能源绿色低碳转型提供强大支撑。

国家能源局介绍，截至2020年底，我国可再生能源发电装机总规模达到9.3亿千瓦，占总装机的比重达到42.4%，较2012年增长14.6个百分点。可再生能源利用水平持续提升，2020年，我国可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，较2012年增长9.5个百分点。

数据显示，截至2020年底，我国水电装机3.7亿千瓦、风电装机2.8亿千瓦、光伏发电装机2.5亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦，分别连续16年、11年、6年和3年稳居全球首位。目前，我国已形成较为完备的可再生能源技术产业体系。水电领域具备全球最大的百万千瓦水轮机组自主设计制造能力。低风速风电技术位居世界前列，国内风电装机90%以上采用国产风机。

国家能源局表示，下一步，将制定更加积极的新能源发展目标，大力推动新时代可再生能源大规模、高比例、高质量、市场化发展，加快实施可再生能源替代行动，着力提升新能源消纳和存储能力，积极构建以新能源为主体的新型电力系统。

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《 人民日报 》（ 2021年03月31日 01 版）

(责编：郝江震、白宇)