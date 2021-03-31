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近日，在江西南昌县大田农社智慧农场，无人机在油菜田里喷农药。

李 轩摄（人民视觉）

近日，在河南省浚县，大型游走式喷灌机“阔步行走”在田间。

资料图片

2月10日，四川省眉山市东坡区的智慧农业产业园，工作人员正在采摘无土栽培的番茄。

张忠苹摄（影像中国）

全程机械化，种地更轻松，“智慧春耕”的出现让轻松种田、科学种田成为可能。今年的中央一号文件提出，要发展智慧农业，建立农业农村大数据体系，推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。

从田间墒情监测、智慧农场、虫脸识别系统，到智慧平台为农户提供培训、农资供应等信息支持，记者近日走访河南、江西、广东、黑龙江等地，看到各类高科技在春耕中的运用，也感受到身处其中的农户们的欣喜。

“坐在家里就能查看庄稼的生长状况”

春雨贵如油。3月下旬，一场期盼已久的降水让河南省鹤壁市浚县卫溪街道傅庄村的种粮大户付太华喜上眉梢。他打开农用气象信息APP，一张色彩鲜明的“鹤壁市土壤水分分布图”映入眼帘，自己承包的500亩耕地全部处于代表适宜的绿色区间。

“叮叮！”正在此时，鹤壁市农业气象试验站发来了《农用天气预报》。记者接过他的手机一看，在灌溉和施肥气象等级预报图上，鹤壁全市都标注为较适宜的蓝色，而喷药气象等级预报图上，鹤壁全市都标注为不适宜的红色。“这表明，现在这天儿，虽然下了雨，但还不能完全满足小麦生长所需，应该继续灌溉，同步进行施肥，但不能喷药。”付太华说。

说罢，付太华带着记者来到了浚县30万亩高标准农田示范方，近500米长的游走式喷灌机，正“整装待发”。

游走式喷灌机1天可浇灌农田1200亩，灌溉的情况怎么样？“田间地头的气象监测站，每分钟都在监测苗情、墒情和温度，把数据实时传回农业气象试验站处理后，就形成图像传送到了咱农户的手机上，一目了然！”说话间，付太华轻点控制APP，设定好程序，游走式喷灌机和田间的固定喷头一同开始工作。

点开图像模块，田里的实时图像传来，能看到绿油油的麦苗挂上了水珠。付太华笑着对记者说，“天上有卫星，空中有无人机，地上有气象站，田里有摄像头，实现了全方位、全天候的苗情、墒情监测。坐在家里就能查看庄稼的生长状况，再也不用像过去那样两脚泥的往田里跑了！”

作为全国粮食生产先进县和国家首批现代农业示范区，浚县着力提高农业生产的信息化、数字化和可视化水平，曾被农业农村部评为“全国县域数字农业农村发展水平评价先进县”。“接下来，我们将把这些先进技术向全县的107.6万亩耕地逐步推广。”浚县县委书记王海涛说。

“APP能帮我们种地拿主意”

眼下正是“春耕人在野”的时节。记者来到江西南昌县蒋巷镇，一望无际的万亩良田中却不见弯腰播种或插秧的农民。湛蓝天幕下，只有几架臂展两米、红黑相间的无人机缓缓起飞，机上搭载着播种器。无人机在低空匀速飞行，将种子撒进水田。

这里是江西大田农社智慧农场，总经理邹泰晖看着天上缓缓飞过的无人机，感叹道，“以前抢农时靠人干活，现在我们靠手机就能种地。”

田边，埋在土里的探测器将土壤的深度、湿度等数据实时传回农场的中央控制系统，农场的技术人员可以通过这些数据来判断选择使用农机插秧还是无人机直接播种。

“你看，这里的土壤深度是40厘米。”邹泰晖拿起手机，打开“大田智慧农业”APP，点击对应的土地编号，屏幕上立刻显示出这块土地的各项参数，“APP能帮我们种地拿主意，当土壤深度超过30厘米的时候，插秧的机器会下陷，所以更适合用无人机播种。”

按照手机上设定好的路线，无人机在农田上空播种，飞完路线后再次回到了起点，缓缓降落。南昌智慧大田农业公司的技术专家肖继人打开播种器，里面还剩下一半种子，“无人机直播比人工播种省种子，种子撒得均匀，效率高。”

大田农社智慧农场目前流转了1.5万亩土地，却只雇用了26名专职农民，娄助云就是其中一名。如今，他将承包的土地流转给了大田公司，自己负责智慧农场里的500多亩地，“干活比以前轻松多了！机器插秧一天能插50亩，无人机播种一天能播200多亩！”

今年，蒋巷镇需要完成种植至少10万亩早稻的任务，智慧农场就承担了其中的1/10左右。望着刚换好电池飞向下一块土地的无人机，邹泰晖说，“肯定没问题，大约8000亩地可以采用机器插秧的方式，剩下的2000亩采用无人机直接播种，不久就能播完。”

“效率提高，不得不提虫脸识别”

人勤春来早，生产正当时。在广东江门台山市都斛镇的万亩优质水稻高产示范园中，天上地上各种高科技农机，给紧张忙碌的春耕带来了满满的科技感。

农户李胜业承包了800亩稻田，往年是忙得不可开交，现在却悠闲不少。“以前喷洒农药，4个人1台拖拉机，要8天才能完成，现在1个人1台无人机，两天就可以搞定了。”说着，李胜业带记者看了田里几个长方体的箱子，“说起来，效率提高，不得不提虫脸识别。”

李胜业说的“虫脸识别”，指的是智能识别虫情测报系统。

“在夜间，这个设备可通过灯光把虫子吸引过来，再由设备内置高清摄像头拍照，上传到云平台，几秒就能识别虫子种类、数量，常见的20多种虫类基本都能识别，准确率可达90%。”广州瑞丰生物科技有限公司项目总监林小军介绍，“系统可以根据识别的结果，进行分析与预测。达到一定的警戒值，就会发送提醒信息到系统，引起管理部门及农户的注意。”

“比如说，常见的稻飞虱，一般达到100的警戒值，我的手机上就会收到信息。”李胜业说，“以前打药，别人说什么药好就买，看到地里的虫就打药。现在通过虫脸识别系统，要买什么农药、什么时候打、打多少量，心里都有了数，不仅农药使用量下降，也更能保证粮食安全。”

事实上，不仅有虫脸识别系统，这里和它相互配合使用的设备还有很多。比如小气候检测设备，能够实时看到稻田里的光照、温度、风速等信息。

“基于物联网、大数据及云计算技术，通过建立物联网络，对植株生长、农田小气候、土壤墒情、病虫情等影响因子进行实时监控，就像是医生给稻田做全身体检，把各项数据量化。”林小军说，这些数据结合起来，可以全面了解稻田的情况，也为农户的种植决策提供了有效依据。

“这个信息平台真是又便利又实惠”

“大春，最近大屏幕上有啥新东西没？”在黑龙江五常市安家镇兴业村益农信息社，村民马玉海一边和信息员马春搭话，一边在可触摸终端设备上左右滑动，查找感兴趣的内容。

“又新上了几个农技视频，都是专家讲授的，挺实用，有啥问题还可以给专家留言。你扫描边上那个二维码，下载‘惠农助手’APP，上面的内容和这里一模一样，以后在家里就能看，更省事！”马春帮着马玉海将APP下载到手机里，为他示范操作方法，马玉海很快就“上手”了。

“这个信息平台真是又便利又实惠！”提起智慧平台，马玉海赞不绝口。3月初备耕期间，他在平台上看到农资供应商的信息，下单了一批化肥。“在平台上买一吨化肥能便宜将近400块钱，都是品牌厂商，质量也靠得住，省心省事。”

在手机上打开“惠农助手”APP，“春耕生产进行时”“权威政策早发布”“保供稳价民安心”“农业专家讲技术”等栏目十分醒目。“咱农民在意的，一是有哪些最新信息，二是买农资怎么能经济实惠，这个平台都能满足。”马玉海说。

近年来，黑龙江以打造现代农业综合服务平台为目标，线上线下融合发展，加快建成覆盖农村、立足农业、服务农民的“信息高速公路”，农民不出门就可享受便捷高效的信息服务。

“今年备春耕期间，我们就提供了千余条农技信息，为春耕生产提供信息技术支撑。为了更好地推广，我们还会选择相对年轻的、语言表达能力强的、有号召力的村民担任信息员。目前，统计到的平台在线活跃用户就有3万余农户。”黑龙江省农业农村信息中心信息建设管理科科长韩春晖说。

东风吹绿，万物复苏，黑土地即将迎来新一轮耕耘，马玉海家60亩水稻田也已经准备就绪。“我家种的是稻花香，现在只等4月初温度升上来开始育苗，顺着农时干，准没错！”马玉海充满信心。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)