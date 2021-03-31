人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

前2月轻工营收利润显著回升

8种重点轻工商品出口额增长76.8%

2021年03月31日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月30日电  （记者韩鑫）中国轻工业联合会30日公布今年前2月我国轻工行业经济运行情况。1—2月，我国轻工营业收入和盈利水平双双回升，累计实现营业收入30112.7亿元，同比增长42.4%，实现利润2001.8亿元，同比增长92.4%。

　　生产较快增长。受去年同期基数较低等因素影响，1—2月，工业增加值同比增速较高，部分轻工行业增加值保持快速增长，其中农副食品加工业增加值增长22.8%，食品制造业增加值增长28.8%。

　　盈利水平明显回升。1—2月，轻工行业营业收入利润率6.6%，与同期全国工业利润率持平，高于制造业利润率0.3个百分点。与轻工行业去年同期相比，提高1.6个百分点。

　　出口快速增长。1—2月，以家电、塑料制品和家具等为代表的8种重点轻工商品出口额679.5亿美元，同比增长76.8%，高于全国出口增速16.2个百分点。

　　“总体来说，前2月，轻工行业经济呈现恢复性快速增长势头，未来发展预期良好。” 中国轻工业联合会会长张崇和分析，在扩大内需的战略部署下，国内消费市场继续回暖，消费升级类商品销售快速增长，轻工消费品市场保持稳步恢复态势，为轻工业经济快速增长提供了支撑。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
博鳌亚洲论坛2021年年会：线上线下同步 新增“解读中国”等板块
　　人民网北京3月30日电 （记者李彤）今日，博鳌亚洲论坛秘书处在京召开2021年年会新闻发布会，秘书长李保东介绍了年会筹备情况时说，将于4月18日至21日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会不仅是疫情形势下一次特殊的年会，也恰逢论坛成立20周年。得益于东道国中国对疫情的有力防控，本届年会将是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，规模约2000人。…
聚焦新市民住房问题 专家探讨行业发展新路径
　　人民网北京３月30日电 （许维娜）今年的政府工作报告提出，“保障好群众住房需求”“尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难”。近日，国务院参事室特约研究员、原国家统计局总经济师姚景源在2021中国智慧地产（第八届）高峰论坛上接受人民网财经采访时表示，面临城市住房的突出问题，首先应当明确新市民、青年人的目标群体，再进一步解决户籍人口和城市人口的差额问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部