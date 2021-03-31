本报北京3月30日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会30日公布今年前2月我国轻工行业经济运行情况。1—2月，我国轻工营业收入和盈利水平双双回升，累计实现营业收入30112.7亿元，同比增长42.4%，实现利润2001.8亿元，同比增长92.4%。

生产较快增长。受去年同期基数较低等因素影响，1—2月，工业增加值同比增速较高，部分轻工行业增加值保持快速增长，其中农副食品加工业增加值增长22.8%，食品制造业增加值增长28.8%。

盈利水平明显回升。1—2月，轻工行业营业收入利润率6.6%，与同期全国工业利润率持平，高于制造业利润率0.3个百分点。与轻工行业去年同期相比，提高1.6个百分点。

出口快速增长。1—2月，以家电、塑料制品和家具等为代表的8种重点轻工商品出口额679.5亿美元，同比增长76.8%，高于全国出口增速16.2个百分点。

“总体来说，前2月，轻工行业经济呈现恢复性快速增长势头，未来发展预期良好。” 中国轻工业联合会会长张崇和分析，在扩大内需的战略部署下，国内消费市场继续回暖，消费升级类商品销售快速增长，轻工消费品市场保持稳步恢复态势，为轻工业经济快速增长提供了支撑。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）

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