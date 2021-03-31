本报兰州3月30日电 （记者付文）记者从甘肃省政府办公厅获悉：2020年，在甘肃适用的428项税收优惠政策全部实现“不来即享”，共为企业减税降费159.6亿元。

据介绍，甘肃去年以“办事不求人”为目标，把推广“不来即享”作为深化放管服改革的重要抓手，建成省涉及优惠政策精准推送和“不来即享”平台，建立了涵盖43个部门的涉企“政策库”、覆盖正常运行所有企业的“企业库”，累计纳入企业41.9万户，其中，中小微企业占比99.8%。

当地利用大数据和智能化技术，通过微信、短信、统一服务电话等多种手段，把最新的涉企政策第一时间推送到对应企业。通过“不来即享”平台，政策精准推送至符合条件的企业，企业在线提交申请后无需提供其他材料，经系统自动受理后即可享受优惠政策。

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《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）

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