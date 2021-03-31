本报记者 刘晓宇 王崟欣

伴随着一声悠扬的汽笛声，下午4时，一列从江西南昌始发的货运火车拉着34个标准集装箱缓缓驶入福建厦门多式联运港站。

在列车停稳后,早已等候在铁轨旁的两台吊机迅速上前装卸。仅10分钟，装满各种外贸货物的集装箱就搭载一辆辆拖车，被送到两公里外的海润码头，发往海外。

“陆海切换，货物全程不落地、不出码头，在这里，海铁联运无缝衔接！”厦门多式联运港站负责人洪杰介绍，“要是在从前，可没有这么方便。”

“过去铁路班次少，海铁衔接不畅，货物下了铁路，中转到码头还得绕道20公里外的堆场。”回忆起从前，厦门中远海运集装箱运输有限公司副总经理胡志成说，“时间长、成本高，凭什么吸引外贸企业走厦门？”

2019年起，厦门港大力发展海铁联运业务。厦门多式联运港站随之建立，将铁路线直接延伸进了码头后方，海铁衔接距离由原先的40公里缩短至2公里，海铁联运的“最后关节”被打通。随后，厦门市又协调开通“厦门—赣州”班列、“厦门—南昌”等直达其他省份的铁路班列，货物运输的时间大幅缩短。

家具生产工厂位于江西赣州南康区，原材料进口地在泰国，就在几年前，为南康代理木材进口的厦门市全运通供应链管理有限公司副总经理江小宝还在心疼进口运输的开销：运输全程12天，环节多、费用杂，集装箱空箱还要回厦门，时间每增加一天，就多产生一天费用。

随着厦门海铁联运业务的开展，一条高效益低成本的木材进口新通道在眼前清晰呈现：从泰国出发，走林查班—厦门的海运专线，经厦门港中转后直接衔接厦门—赣州的铁路专列，一路畅通。

江小宝算了一笔账：这么一走，不仅在赣州就可以还箱，全程的运输时间还从原来的12天缩短到7天。这样一来，每个集装箱的超期使用费就能节省近3000元。提速即降本，交易一拍即合。

当中缩短的运输时间从哪来？厦门远海集装箱码头商务总监吴朝阳对此感受深切：“货物走海运，通常情况要等货物到港后再联系海关查验，如今提前报关、提前反馈。货物还没到港，厦门海关人员已经在港口等候，通关时间大幅缩短。”

“我们想办法在海铁联运的各个环节中提高效率和服务质量，通过提效带动成本下降，吸引更多外贸企业货主选择厦门港。”厦门港口管理局港航物流处处长郑国政说。

建设码头铁路专用线，缩短海关查验时间，推动“卸船直提”，装船作业“零待时”……得益于厦门市港口管理局、海关、自贸委、口岸办等多部门合力推出的降本提效“组合拳”，越来越多的企业开始认准“海铁联运”这个招牌。2020年，厦门港集装箱吞吐量完成1140多万标箱，其中海铁联运集装箱完成5.15万标箱，逆势增长超40%。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)