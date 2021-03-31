火车的速度与温度（记者手记）
2021年03月31日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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每一次登上慢悠悠的绿皮车，总会被深深触动。
当一双双真挚的眼睛注视着你，紧张地追问，“这车会被取消吗？”“票价会提高吗？”
当一只只粗粝的大手紧握着你，一边不容抗拒地将粘着泥土的花生、苹果塞进你的口袋，一边絮叨着，“这车越来越好，真是离不了。”
当一个个背篓者蹒跚下车，脸上却露出满足的笑意，“政策好着咧，累点不怕，有奔头！”
这些挥之不去的瞬间，与同样穿越秦岭的西成高铁汇成一幅完美的画面：在以秒计算产出、以亿丈量成绩的今天，中国铁路不仅不断更新速度，更始终追求温度。
这是一种不以短期盈亏做取舍的选择。目前，我国开行81对公益性“慢火车”，经停530个车站，其中绝大多数是三四等小站。这些车次的票价几乎几十年未涨，还免费托运老乡们的各种鲜活农产品。无论看上座率，还是数创收点，细算小账，每一趟“慢火车”都是稳赔不赚。然而，作为偏远地区与发达城市群的主要纽带，“慢火车”挑起了百姓生计线、民族团结线的大梁，换来的是乡亲们打赢脱贫攻坚战的欢颜。可以说，铁路营收是有价的，而这份收获是无价的。
这更是一种“不让一个人掉队”的情怀。在这些“慢火车”上，既能真切地体会到中国发展的不平衡不充分，也能深切地感受到在好政策的鼓舞下中国人摆脱贫困的坚韧与乐观。一列列“慢火车”守护的不仅是父老乡亲的安全出行，更是人民铁路的初心与使命。文化大篷车、科普大课堂、通学小书桌……老百姓关心什么、期盼什么，人民铁路就推进什么、提供什么。尽管铁轨有尽头，但铁路服务却可以伸向乡村振兴的各个角落。从某种意义上讲，这些终年不停摆的“慢火车”，不仅是“代步车”，更是全面小康路上“一个都不能少”的“圆梦车”！
《 人民日报 》（ 2021年03月31日 18 版）
(责编：郝江震、白宇)
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