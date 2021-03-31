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物美价廉、就餐便利，还能满足多样化生活需求

“老铁食堂”，社区居民的“心头好”（消费视窗·让社区生活更加便利②）

本报记者   齐志明
2021年03月31日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　在江西南昌市西湖区南站街道铁路二村社区邻里中心的“老铁食堂”，几名老人正在买饭菜。
　　陈文萍摄

　　核心阅读

　　社区食堂不仅解决了社区居民特别是老年居民的用餐难题，还撬动多元化养老服务，让老年人生活更加多姿多彩

　　

　　伴随着油煎声，色香味俱全的油条出锅了。

　　3月18日早上7点，位于江西南昌市西湖区南站街道铁路二村社区邻里中心的“老铁食堂”菜品窗口前，来买早餐的人排起了长队。

　　“油条看着酥脆、吃着喷香，价格也便宜，只要一元一根。”住在附近的黄永兰几乎每天都会来这买早餐，“食堂是开放式后厨，隔着玻璃，就可以看到饭菜生产的全过程，吃得安心、放心、舒心。”

　　近年来，不少居民小区同铁路二村社区一样，逐渐开办了一批服务居民的社区食堂，面积虽然不大，但物美价廉、就餐便利，有效解决了附近居民的用餐问题。

　　食堂顾客盈门

　　“以前，几乎每天都要花半天时间来做饭。现在有了食堂，我就彻底‘解放’了”

　　3月18日中午时分，家住“老铁食堂”对面铁路二村37栋的84岁居民罗美菊给自己和老伴点了一份粉蒸肉、一份红烧茄子。“以前买菜、洗菜、切菜、煮饭、炒菜，几乎每天都要花半天时间来做饭。自从有了食堂，我就彻底‘解放’了。”罗美菊说。

　　“南铁生活区共有60岁以上老人5000余名，占总人口的30%，仅铁路二村社区80岁以上的老人就有248名，其中很多是空巢、独居、失能老人。”南站街道党工委书记廖小兵介绍道，社区干部入户征求意见时了解到，辖区许多老人被“做饭难”的问题困扰多年，家里只有1—2个人，做多了怕浪费，做少了太单调，对建设社区食堂的需求十分迫切。

　　“去年上半年铁路二村社区邻里中心刚建成，社区就让我们投票表决该中心的使用方式。包括我自己在内的40%的人投了建社区食堂，在林林总总十几项需求中排在第一位。”今年71岁的社区居民叶金汉对这次投票印象深刻。

　　2020年7月24日，社区食堂正式营业了。在运营之初，食堂并没有确定名字，叫铁二食堂、爱心食堂、老年食堂的都有。后来南站街道开展了一次食堂征名活动，一周时间征集了30多个名字，初步筛选出10个名字后，通过网络投票最终确定为“老铁食堂”。

　　“叫‘老铁食堂’有双重寓意，一是因为这里是铁路生活区，铁路职工多，二是因为‘老铁’也是铁哥们的意思，寓意社区邻里和谐、关系融洽。”叶金汉说。

　　食堂的开业，将好事办到了群众心坎里。“如今看到食堂每天顾客盈门，真让人感到欣慰！”廖小兵说。

　　合力破解难题

　　引进第三方市场化运营，通过政府部门引导、社会力量参与的方式，让老百姓吃上可口饭菜的同时感觉到实惠

　　社区食堂虽然不大，但要办好不容易。廖小兵告诉记者，办好社区食堂要解决不少问题——

　　相关证照怎么办？“老铁食堂”成立之初遇到的最大困难就是证照办理问题。“一开始，因为场地面积狭小，难以单独配置消毒间、操作间、切配间等，很难符合监管要求，街道办了解情况后，出面帮我们跟有关部门沟通协调，及时调整布局，加快了办证进度。”“老铁食堂”负责人熊壮壮回忆道。

　　运营资金从哪儿来？“完全靠政府部门资金补贴，这样的食堂不可持续，所以我们引进第三方市场化运营，通过政府部门引导、社会力量参与的方式，按照‘政府部门补一点、企业让一点、个人掏一点、社会捐一点’的办法，让老百姓吃上可口饭菜的同时感觉到实惠。”廖小兵说。

　　现在，社区对“老铁食堂”免费提供场所，不收租金，但水电气、人员工资等费用由餐饮企业自行承担。60岁以上的老人凭卡消费，享受八折优惠。

　　目标定位准不准？一开始，“老铁食堂”的目标消费群体就是老年人，但后来经过走访发现，社区还有数量庞大的上班族、不会做饭的年轻人、家里有娃没时间做饭的双职工家庭等，他们也有就餐需求。如何在满足老年群体需求基础上，更多更好辐射社区其他人群，同时又不给食堂带来额外的资金负担，成为一个待破解的难题。好在经过整合区里、街道、社区以及其他社会支持力量的资金，这个问题平稳解决了。现在，社区食堂也面向中青年人提供餐饮。

　　3月18日中午时分，在附近超市上班的魏玮买了两份菜，豆泡烧肉配青菜，一荤一素，只要13元。虽然不住在这个社区，但魏玮每天中午都在这儿用餐，“干净卫生便宜，吃完还能回办公室睡会午觉。”

　　据熊壮壮介绍，食堂运营以来，没有做过任何形式的广告宣传，仅靠居民们的口口相传就吸引了大量消费者。截至今年3月中旬，食堂每天接待量达到400余人，办理充值卡2794张，已经激活使用的有2165张，很大程度上解决了周边独居、空巢、行动不便的老人和部分附近职工吃饭难的问题。

　　“今年元宵节，我们推出‘大菜预订’服务，准备了汗蒸鸡、红烧扣肉两道菜，专门提供外卖服务，一经推出就预订了70多份。”熊壮壮表示，未来计划每周推出一道主题菜品，让不会做饭的年轻人在家也能吃上大餐。

　　记者了解到，与其他营利性质食堂不同的是，作为一家社区食堂，“老铁食堂”吸引了一大批志愿者提供志愿服务。“我们每天都会在小区业主群里发布菜单，遇到刮风下雨等天气，行动不便的老人可以通过电话提前点菜，社区的志愿者会免费将饭菜送到家中。”熊壮壮告诉记者。

　　撬动社区服务

　　在这里，不仅饱了老人们的胃，也暖了老人们的心

　　随着到“老铁食堂”就餐的社区居民越来越多，“老铁食堂”逐渐成为社区居民特别是老人们的活动中心。在这里，不仅饱了老人们的胃，也暖了老人们的心。

　　“我们经常一起练习书法，每次练习完就到食堂一起聚餐，每个人点一个菜，大家边吃饭边交流写字心得。”社区居民蔡心浩、郭汉民、马助民是“老铁食堂”的常客，不仅常在这里会好友，还结识了一些新朋友。

　　“今天太高兴了，是我最高兴的一天！”去年重阳节，102岁高龄的张继风在欢乐喜庆的氛围中，不时地对邻桌老人说。当天，家住铁路二村的10余名90岁以上的老人被请来品尝蛋糕、寿桃和寿面，在“老铁食堂”度过了一个多彩的重阳节。为老人集体过生日，是南站街道铁路二村社区基于“老铁食堂”这个平台，推出的一项敬老普惠措施。

　　从吃饭延伸到聚会、祝寿等功能，离不开社区设立的“高龄老人生日关怀基金”的支持。廖小兵说， 设立这个基金项目的初衷，是因为许多老人不仅需要衣食无忧的物质生活，更需要心灵的沟通和精神的抚慰。“我们就以食堂为纽带，定制适合老人的低糖、健康美食，邀请社区内高龄老人来集体过生日。”

　　据了解，西湖区还以社区食堂为支点，构建“党群服务365”城市党建服务体系，提供“爱心义剪”“爱心义修”等服务，并着手建设集康复保健室、心理咨询室、书法阅读室、休闲娱乐室等功能为一体的“颐养之家”，撬动多元化养老服务，使老人们的晚年生活更加多姿多彩。

　　

　　■延伸阅读

　　社区食堂 共建共享

　　近年来，社区食堂为何在全国遍地开花，加速发展？原因之一是我国人口老龄化程度加深。国家统计局发布的数据显示，2019年末中国65岁及以上老年人口达到1.76亿人，占总人口的12.6%。

　　在中国社会科学院社会学所研究员朱迪看来，人口老龄化将为社会发展带来诸多挑战，要破解居家养老需求和服务供给间日益突出的矛盾，社区居家养老服务的供给侧改革势在必行，社区食堂发展空间十分广阔。

　　近年来，越来越多社区食堂采取“政府部门引导+市场化运作”的方式，引入第三方运营商，其中既有具有品牌影响力、多元化发展的专业团餐公司，也有专注社区养老的专业公司，主动进入社区餐饮并专注服务社区这一细分市场的公司也已出现。

　　在北京、上海、安徽、广东、重庆、青海等被列入开展居家和社区养老服务改革试点的省份，除了财政资金支持，还有诸如街道社区免费为养老助餐机构提供用房、给予税收优惠等政策。

　　在上海，运营社区食堂的企业，有的用“中央工厂+中心厨房+网络平台+社区配送”的全新模式摊薄成本，通过堂吃、进单位和商务楼送团餐等方式开展多元化经营。

　　在山东济南，当地鼓励探索多元化的就餐服务方式，具有中央厨房且连锁化经营管理的社会餐饮企业，可在其直营连锁店设立长者助餐窗口，增加适合老年人的菜品等，方便老年人就餐。

　　社区食堂的公益属性决定了其不能片面追求经济利益，不能用简单的投资回报率去衡量。这意味着，要实现价廉物美，做到盈亏平衡，就要在用餐人员划定和运营模式上挖掘潜力、增加供给，写好共建共享大文章。

　　（尚  文）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月31日 19 版）
(责编：郝江震、白宇)

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