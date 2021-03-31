市场监管总局督促乳品企业提升质量安全

本报电 国家市场监督管理总局近日召集中国乳制品工业协会及12家大型乳企相关负责人，以视频会议形式召开乳制品质量安全提升工作会议，督促乳企“言必信、行必果”，进一步推进乳制品质量安全提升。近年来，市场监管总局举办“提升乳品质量企业公开承诺”活动，中国乳制品工业协会带领乳企发出“提升乳品质量我们共同行动”倡议。中国乳制品工业协会推进乳企严格落实主体责任，推广全产业链质量安全管理，探索优质奶源基地建设模式，通过组织质量大赛、发布自律公约、开展诚信体系评价、普及乳品营养知识，推动乳品质量与消费信心提升。12家大型乳企积极落实公开承诺事项，立足各自优势，加强奶源建设，建立内控标准，完善管理体系，加大研发投入，完善追溯系统，成效明显。

（林丽鹂）

消协商品比较试验结果汇总分析发布

本报电 日前，在第四届3·15互联网消费论坛暨网络商品质量与平台责任研讨会上，中国法学会消费者权益保护法研究会等机构发布全国部分消协组织商品比较试验汇总分析。据北京阳光消费大数据研究院统计，2020年中消协以及北京、上海、深圳等消协组织发布了22次标注样本来源的比较试验结果，涉及测试商品1191件。其中服装鞋帽、儿童用品、日用百货、家居产品等部分商品类型存在质量不达标现象。专家建议，相关商家要增强法律和责任意识，诚信守法经营，坚决杜绝销售假冒伪劣商品行为，维护消费者合法权益和公平竞争的市场秩序。

（陈音江）

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)