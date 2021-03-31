本报记者 林丽鹂

“回锅肉原价24.8元，选小份菜只需要12.8元，小炒鸡杂原价26.8元，小份菜12.4元。过去花二三十元只能吃一个菜，现在可以吃到两个菜。”北京朝阳区东大桥社区居民吴晓云最近点外卖发现很多餐厅都推出了小份菜，“过去点一个菜吃不完就浪费了，现在不饿就点一个小份菜，饿了就点两个，吃得更丰富还不浪费。”

日前，市场监管总局、商务部、文化和旅游部联合印发《关于以标准化促进餐饮节约反对餐饮浪费的意见》（以下简称《意见》），重点聚焦餐饮企业、网络配餐、旅游餐饮三大场景，提出标准化促进餐饮节约的八项具体举措。《意见》提出，通过大数据等手段精准分析不同人群的口味和消费习惯，推动餐品信息标准化，方便消费者科学点餐；制修订旅游行业相关标准，优化团餐设计，倡导光盘行动，在全行业宣传“适量点餐”“小份菜碟”等文明消费理念。

北京餐饮品牌紫光园相关负责人介绍，目前店内主打菜品炒疙瘩、醋熘木须、手撕鸡、酱牛肉等均设置了小份菜，线上线下销量都不错。小份菜便于用户选择，此外也能够有效杜绝浪费、减少厨余垃圾，更加环保。

“目前协会、企业、平台正在共同制定全国首个‘外卖小份菜团体标准’，一方面鼓励餐饮企业推出适合外卖平台的小份菜、套餐产品，帮助企业优化产品结构、增加外卖营收，另一方面也希望能够让消费者感受到行业的改变，鼓励其在订餐时能够适量、适度选择餐品，避免浪费。”北京烹饪协会相关负责人介绍说。

“‘小份菜’‘光盘行动’等也是旅游餐饮发展的必然趋势。”中国旅游协会旅游营销分会副会长葛磊认为，以前在旅游用餐方面确实存在一些浪费，团餐“小份菜”的推出在餐饮节约方面起到很好的约束作用。

“小份菜”不仅有助于制止餐饮浪费，也是旅游餐饮消费升级的一个方向。一般的观光旅游、参团旅游需要严格的成本控制，所以旅游团餐大多选择桌餐，餐饮质量参差不齐。随着人们消费水平的提高，对于高品质旅游消费的需求更加旺盛。旅游小团化、定制化趋势明显，带动个性化餐饮需求增加，“小份菜”将给游客带来更好的就餐体验。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 19 版）

(责编：郝江震、白宇)