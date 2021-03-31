人民网北京3月31日电（赵竹青）据商务部监测，上周（3月22日至28日）全国食用农产品市场价格比前一周（下同）下降1%，生产资料市场价格下降0.1%。

食用农产品市场：30种蔬菜平均批发价格每公斤5.06元，比前一周下降1.4%，其中豆角、冬瓜、南瓜批发价格分别下降7.2%、4.6%和4.6%。6种水果平均批发价格下降0.8%，其中梨、西瓜、苹果批发价格分别下降1.6%、1.5%和0.9%。肉类价格涨跌互现，其中猪肉批发价格每公斤35.72元，下降2.9%，羊肉、牛肉批发价格分别上涨0.5%和0.4%。禽产品价格小幅波动，其中白条鸡批发价格下降1%，鸡蛋批发价格上涨0.9%。水产品价格有所上涨，其中草鱼、大带鱼、鲤鱼批发价格分别上涨0.8%、0.8%和0.5%。粮油价格稳中有涨，其中面粉批发价格与前一周持平，豆油、菜籽油、花生油、大米批发价格分别上涨0.3%、0.2%、0.2%和0.2%。

生产资料市场：有色金属价格小幅回落，其中铝、铜、锌价分别下降1.5%、1.2%和0.6%。成品油批发价格小幅下降，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油价格分别下降0.7%、0.3%和0.2%。橡胶价格略有下降，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别下降0.3%和0.2%。煤炭价格略有波动，其中动力煤价格为每吨607元，上涨0.2%，二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨937元和772元，均下降0.1%。基础化学原料价格小幅波动，其中硫酸、纯碱价格分别上涨1.6%和1.1%，聚丙烯、甲醇价格分别下降2.1%和1.2%。化肥价格略有上涨，其中尿素、三元复合肥价格均上涨0.2%。钢材价格小幅上涨，其中槽钢、普通中板、热轧带钢、焊接钢管价格分别为每吨4811元、4954元、4799元和4966元，分别上涨1.3%、1.2%、1.2%和0.9%。

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