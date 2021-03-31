本报北京3月30日电 （记者孙秀艳）30日，生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波在生态环境部举办的例行新闻发布会上表示，截至2020年底，全国地级及以上城市2914个黑臭水体消除比例达到98.2%，今后生态环境部要在调研的基础上，制定县级城市黑臭水体治理方案，力争在“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。

张波表示，2018年初，从各地调度上来的黑臭水体治理完成率已达99.1%，但通过群众举报、卫星遥感等手段，发现有很多黑臭水体并没有消除，有的是加了盖板，有的是撒了药，有的是调水冲污，有的甚至把黑臭水体填掉了。

为夯实黑臭水体治理工作，2018年，生态环境部会同住建部门开展黑臭水体治理攻坚战，到2018年底，黑臭水体治理完成率为66%；到2019年底，黑臭水体治理完成率上升到84%；到2020年底达到98.2%。张波表示，截至目前，百姓关于黑臭水体的投诉越来越少，大家对黑臭水体治理还是比较满意的。

张波表示，未来，县级城市将成为黑臭水体治理攻坚主战场。县级城市经济实力差异大，有的古城历史问题很多，情况复杂。生态环境部今年首先要调研，在此基础上精准科学制定黑臭水体攻坚战方案，力争在“十四五”时期基本消除县级城市建成区的黑臭水体。同时，地级及以上城市如果出现黑臭水体反弹，将会进入黑名单，生态环境部将督促其继续治理，确保长治久清。

《 人民日报 》（ 2021年03月31日 14 版）

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